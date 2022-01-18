OKUL SPORLARI HENTBOL GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında Okul Sporları Hentbol Gençler A (Kız-Erkek) Grup müsabakaları Işıkkent Spor Salonunda başladı.20 Ocak 2022 tarihinde sona erecek müsabakalara farklı illerden kız-erkek 17 takım toplam 256 katılıyor.2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında Okul Sporları Hentbol Gençler A (Kız-Erkek) Grup müsabakaları Işıkkent Spor Salonunda başladı.Isparta ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İlimiz geçtiğimiz ay Okul Sporları Halter Şampiyonasının ardından bu kez Hentbol Gençler A (Kız-Erkek) Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.Işıkkent Spor Salonu ve SDÜ Atatürk Spor Salonunda başlayan grup müsabakalarında kız-erkek 17 takım toplam 256 sporcu mücadele ediyor. Grup müsabakaları 20 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.Açılış seremonisi 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da tüm il okul takımlarının katılımıyla Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.Açılış seremoni törenine katılan İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ahmet Taşdemir organizasyona ev sahipliğinin yapmanın mutluluğu yaşadıklarını söyleyerek, grup müsabakalarında mücadele edecek il okul takımlarına başarılar diledi.İlimizi grup müsabakalarında genç erkeklerde Gülkent Anadolu Lisesi, genç kızlarda Isparta Spor Lisesi temsil ediyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü