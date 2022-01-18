2020-2021 eğitim öğretim yılı başında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteği ile Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından öğretmenlere girişimcilik eğitimi verildi. Bu eğitim sonrasında GençBizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında ilimizden 6 öğretmen 67 öğrenci şirket kurdular. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının temsil ettiği Antalya, Burdur ve Isparta'nın toplam başvuruları içerisinde Isparta'nın başvuru oranının üçte iki olması ayrıca dikkat çekti. Öğrencilerimizin girişimleri Türkiye finallerinde 2 Çeyrek Final, 1 Yarı Final ve 1 Final başarısı gösterdiler.Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte İl Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan GÜLER ve öğretmenlerimiz GençBizz Lise Girişimcilik Programına dair düşüncelerini paylaştılar. Konuşmalardan sonra girişimci öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.Kaynak: Isparta Mem