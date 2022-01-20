Isparta Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezinde(IBKM) öğrencilerin final ve bütünlemelere hazırlanmaları için bir salon oluşturuldu. Öğrenciler ücretsiz wi-fi ve ikramlarla rahat bir ortamda sınavlarına hazırlanıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Belediye Kültür Merkezinde öğrencilerin rahat bir ortamda final ve bütünlemelerine hazırlanabilmelerini sağlamak için bir salon oluşturuldu. Tüm sınavlara hazırlanan gençlere ücretsiz wi-fi hizmetinin yanında çay, kahve ve çorba ikram ediliyor. Öğrenciler oluşturulan salonda sınavlarına sessiz ve rahat bir ortamda hazırlanabiliyor.Sınavlara hazırlanan Muhammet Arabacı, Isparta Belediyesi’nin öğrenciler için böyle bir ortam oluşturduğunu duyduklarını ve faydalanmak istediklerini belirtti. Sunulan hizmetten memnun kaldıklarını ifade eden Arabacı, “Tüm çalışanlar bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Çay ve kahvede sınır yok. Bizim için bulunmaz bir şey oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Isparta’da yeteri kadar kütüphane olmadığından YKS’ye hazırlanan öğrenciler için 23 Ocak’tan sonra buranın tekrar açılmasını talep ediyoruz. Öğrenciler çalışmak için ortam arıyorlar” dedi.Beyza Baycı da ders çalışmak için kendilerine güzel ve sıcak bir ortam sunulduğunu söyledi. Çay ve çorba gibi ikramlardan istedikleri gibi faydalanabildiklerine değinen Baycı, “Üniversite öğrencileri için yapılmış olsa da tüm sınavlara hazırlanabiliyoruz. Isparta’da yeteri kadar faydalanabileceğimiz bir kütüphane yok. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.SDÜ Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Edanur Öztürk de çok rahat ve sessiz bir ortamda ders çalışabildiklerini kaydetti. Öztürk, “Belediyemizin sunduğu çay, kahve ikramlar sınırsız. Wİ-fi hizmeti de çok hızlı. İstediğimiz gibi yararlanabiliyoruz. Grup çalışması için de çok uygun. Masalar arasında da boşluklar var, insanların birbirini rahatsız etmesi imkansız hale geliyor. Masalar arasında sosyal mesafe çok iyi. Çok memnun kaldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mert Çetinkaya, kentte ders çalışmak için kütüphane sorunu yaşadıklarını ve bir arkadaşı aracılığıyla Belediye Kültür Merkezi’ni öğrendiğini söyledi. Çetinkaya, “İçerinin ferahlığı, büyüklüğü, öğrencilere sunulan hizmet çok güzel. Ders çalışmak için uygun, sessiz bir ortamı var” dedi.Yine üniversite final sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yanı sıra ortamı beğenen ve KPSS’ye hazırlanmak için gelen Lida Bağrıaçık ise büyük kütüphanede yer olmadığı için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öğrencilere böyle bir hizmet sunmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Çok sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışabildiklerine değinen Bağrıaçık, “Bilgisayarı da çok rahat kullanabiliyoruz. Ayrıca ücretsiz wi-fi kullanabiliyoruz. Çok mutlu oldum, umarım bu şekilde devam eder” diye konuştu.