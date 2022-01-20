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ISPARTA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU BASIN TOPLANTISI BİLGİ NOTU

ISPARTA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU BASIN TOPLANTISI BİLGİ NOTU
ISPARTA
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İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU BASIN TOPLANTISI BİLGİ NOTU
 
 2021 YILI HEDEF GERÇEKLEŞME ORANLARI

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İŞSİZLİK VERİLERİ
  • Türkiye geneli 2021 yılı Kasım ayı işsizlik oranı % 11,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl Kasım ayında işsizlik oranı %12,9 olarak gerçekleşmişti.
  • Türkiye geneli 2020 yılı işsizlik oranı %13,2 iken bölgemizde (TR61: Isparta, Burdur, Antalya) %12,2 seviyelerinde gerçekleşti.
 
KAYITLI İŞSİZ SAYILARI
Isparta’da 2021 yılında kayıtlı işsiz sayısı 17900 olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsiz sayısının belirlenmesinde cinsiyete   göre   dağılım   ele   alındığında   9809   kayıtlı   kadın   işsiz   bulunurken,  kayıtlı   erkek işsiz  sayısı ise 8091 olarak tespit edildi.
Kayıtlı    işsiz    sayısının    yaş    gruplarına   göre   ele    alındığında   ise    %59’unun    genç    issizlerden    oluştuğu   gözlemlendi.
Kayıtlı   işsizler   öğrenim   durumuna   göre   değerlendirildiğinde   lise   ve  dengi  okul mezunu işsizlerin oranı %40 olarak tespit edilmiştir.
 
                                                                  2021 YILI AÇIK İŞ SAYISI
2021 yılında 10460 kişilik açık iş ilanı açıldı.
Açık İş Sayıları Ana Sektöre Göre Dağılım:
Hizmet Sektöründe Açık İş Sayısı: 5400  iken, Sanayi Sektöründe Açık İş Sayısı: 3522, İnşaat Sektöründe Açık İş Sayısı: 1441 ve Tarım Sektöründe Açık İş Sayısı: 97 olarak gerçekleşti.
 
İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI
  • 2021 yılında toplam 9199 kişi işe yerleştirildi.
  • Hizmet Sektöründe 4940 kişi işe  yerleştirilirken, Sanayi Sektöründe 2837, İnşaat Sektöründe 1358 ve Tarım Sektöründe 64 kişi işe yerleştirildi.
  • 2021 yılında işe yerleştirme oranlarına bakıldığında yaş durumu baz alındığında gençlerin %53’ü işe yerleşirken, öğrenim durumu bazında %45 oranında ilköğretim mezununun işe yerleştiği görülmüştür.
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AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI
  • Aktif İşgücü Programları kapsamında düzenlenen 1073 kurs ve programa 3492 kişi katılırken 2459 kişi kurs ve programlardan sonra istihdam edilmiştir. Buna göre katılımcıların yaklaşık %70’ı istihdam edilmiştir.
 
2021 YILI İŞSİZLİK-KISA VE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
  • 2021 yılında işsizlik ödeneğine 5062 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 2995, toplam ödenen miktar ise 13.900.000 TL’dir.
  • 2021 yılı kısa çalışma ödeneğine 605 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 5744, toplam ödenen miktar ise 26.420.000 TL’dir.
  • 2021 yılında yarım çalışma ödeneğine 41 kişi başvururken, başvuran kişilere toplam ödenen miktar ise 166.300 TL’dir.
 
 
DEVAM EDEN TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR
  1. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Ağaçlandırma ve Çevre Temizliği konulu 30 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
  2. Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. ile Çevre Temizliği konulu 8 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
  3. Isparta   İl    Müftülüğü   ile   Çevre   Temizliği   konulu  7  kişilik   Toplum   Yararına   Program  devam  ediyor.
  4. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Temizlik İşleri konulu 137 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
  5. Isparta Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Çevre Temizliği konulu 55 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.

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