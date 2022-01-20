İŞSİZLİK VERİLERİ

Türkiye geneli 2021 yılı Kasım ayı işsizlik oranı % 11,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl Kasım ayında işsizlik oranı %12,9 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye geneli 2020 yılı işsizlik oranı %13,2 iken bölgemizde (TR61: Isparta, Burdur, Antalya) %12,2 seviyelerinde gerçekleşti.

KAYITLI İŞSİZ SAYILARI

2021 YILI AÇIK İŞ SAYISI

2021 yılında 10460 kişilik açık iş ilanı açıldı.

Açık İş Sayıları Ana Sektöre Göre Dağılım:

İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI

2021 yılında toplam 9199 kişi işe yerleştirildi.

Hizmet Sektöründe 4940 kişi işe yerleştirilirken, Sanayi Sektöründe 2837, İnşaat Sektöründe 1358 ve Tarım Sektöründe 64 kişi işe yerleştirildi.

2021 yılında işe yerleştirme oranlarına bakıldığında yaş durumu baz alındığında gençlerin %53’ü işe yerleşirken, öğrenim durumu bazında %45 oranında ilköğretim mezununun işe yerleştiği görülmüştür.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Programları kapsamında düzenlenen 1073 kurs ve programa 3492 kişi katılırken 2459 kişi kurs ve programlardan sonra istihdam edilmiştir. Buna göre katılımcıların yaklaşık %70’ı istihdam edilmiştir.

2021 YILI İŞSİZLİK-KISA VE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

2021 yılında işsizlik ödeneğine 5062 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 2995, toplam ödenen miktar ise 13.900.000 TL’dir.

2021 yılı kısa çalışma ödeneğine 605 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 5744, toplam ödenen miktar ise 26.420.000 TL’dir.

2021 yılında yarım çalışma ödeneğine 41 kişi başvururken, başvuran kişilere toplam ödenen miktar ise 166.300 TL’dir.

DEVAM EDEN TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Ağaçlandırma ve Çevre Temizliği konulu 30 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. ile Çevre Temizliği konulu 8 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta İl Müftülüğü ile Çevre Temizliği konulu 7 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Temizlik İşleri konulu 137 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Çevre Temizliği konulu 55 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.

Isparta’da 2021 yılında kayıtlı işsiz sayısı 17900 olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsiz sayısının belirlenmesinde cinsiyete göre dağılım ele alındığında 9809 kayıtlı kadın işsiz bulunurken, kayıtlı erkek işsiz sayısı ise 8091 olarak tespit edildi.Kayıtlı işsiz sayısının yaş gruplarına göre ele alındığında ise %59’unun genç issizlerden oluştuğu gözlemlendi.Kayıtlı işsizler öğrenim durumuna göre değerlendirildiğinde lise ve dengi okul mezunu işsizlerin oranı %40 olarak tespit edilmiştir.Hizmet Sektöründe Açık İş Sayısı: 5400 iken, Sanayi Sektöründe Açık İş Sayısı: 3522, İnşaat Sektöründe Açık İş Sayısı: 1441 ve Tarım Sektöründe Açık İş Sayısı: 97 olarak gerçekleşti.