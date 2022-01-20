Çünür Mahallesi’nde Büyük Ova kapsamındaki alanda yerleri bulunan yapı kooperatifleri yönetici ve üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Büyük Ova bölgesinde 50 yıla yakın süredir imar sorunu yaşandığını belirten üyeler, problemin çözülmesi için Başkan Başdeğirmen’den destek istedi. Sorunun çözülmesi için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağı sözünü veren Başdeğirmen, “Sizin konunuz başkanlıkta bulunduğum 3 yıl içerisinde en zor olan bir iş. Ama mücadelesini vereceğiz” dedi.Çünür Mahallesi’nde ITSO Ekonomi Kampüsünün arka tarafındaki bağ arası mevkiinde Büyük Ova kapsamındaki alanda yerleri bulunan yapı kooperatiflerinin yönetici ve üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Yapı kooperatiflerinin yönetici ve üyeleri, Büyük Ova kapsamındaki bölgede yaşanan imar sorununun çözülmesi konusunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den destek istedi. Üyeleri dinleyen Başkan Başdeğirmen, bakanlık nezdinde problemin çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını ve işi sonuna kadar takip edeceğini söyledi.Zümrüt Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetinkaya, 45 yıldır mağduriyet yaşadıklarını belirterek, kangren haline dönen sorunlarının çözümü için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den destek beklediklerini söyledi. Çetinkaya, “Bizim orası Çünür bağ arası diye geçiyor. Orada Büyük Ova sorunumuz var. Bu sorundan dolayı tıkanmışlık yaşıyoruz. Üyelerimizin çoğu baba veya dededen kalma üyelerimizdir. Bu konuda bizlere yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederiz. Bu kooperatife girdiğimiz zaman ilkokul 5’e gidiyordum. Şimdi neredeyse torun sahibi olacağım, halen bekliyoruz. Aramızda 3. kuşak temsilciler var. En büyük ümidimiz sizsiniz. Başkanımızın sonuna kadar arkasındayım ve bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Ama biraz zaman ve sabır gerekiyor. 45 yıldır bekliyoruz bir 5-7 yıl daha beklesek ne kaybederiz. Yeter ki bir yerden başlayalım. Başkanımız konuyla ilgileneceği sözünü veriyor” dedi.Yapı kooperatiflerinin üyeleri de tek tek söz alarak sorunlarının çözülmesini istediler. Üyeler, “Şükrü başkanımızı tanıyoruz. Söz verdikten sonra hiç endişeniz olmasın. Küme evlerin dibindeki 45 bin metrekare arsada 65 kişiyiz. 52 yıldır kimseye nasip olmadı. Bizim üyelerden 10-15 kişi kaldı. Halen mağduriyetimiz devam ediyor. Bu konuda başkanımızın yardımcı olabileceğini bildiğimiz için geldik” diye konuştular.35 yıldır ev sahibi olmayı beklediğini dile getiren bir kooperatif üyesi de, “Evim yok, çok mağdurum. Kimseye de gitmedik. Başkanımızla görüşmek için içimize bir heyecan doğdu. Allah razı olsun sizden. Yeni ev alamam. Tek umudum orası. Orada kendi evimde oturmak istiyorum. Çocuklarıma harçlık vermeden, pazara gitmeden kooperatifin ücretini ödedim” ifadelerini kullandı.Yapı kooperatifleri yönetici ve üyelerini dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve halkın oylarıyla geldiğini belirterek, vatandaşın seçimlerde kendisine sorunların çözülmesi için oy verdiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bu ailenin içerisinde 10 kişi bile memnun olsa bize bu yeterli. Biz bunun için bu konuda mücadele vereceğiz” dedi.Çünür Mahallesi’ndeki Büyük Ova alanında yaşanan sorunla ilgili yetkili herkesin ‘bu sorun çözülmez’ şeklinde görüş belirteceğine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Belki de benim yerime başka bir belediye başkanı olsa da aynı şeyi söyleyecek; ‘bu olmaz, bunun peşine düşmeyin, buralar açılmaz’ diyecek. Biz bu konuyu yola çıkıp da olumsuzluk görene kadar bırakmayız. Ya çözeceğiz ya da sonuna kadar uğraşıp, olmayacağına ikna olduktan sonra gücümüz bittiğinde bırakacağız. Mücadelemiz böyle olacak” görüşlerinde bulundu.Yaşanan mağduriyetleri çözmek için üst seviyede gayret gösterdiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Amacımız buraları sizlerin memnun olacağı hale getirmektir. Sizin konunuz bu koltukta oturduğum 3 yıl içerisinde çok zor olan bir iş. Ama mücadelesini vereceğiz. Bundan sonrası bizim çalışmamıza, arkadaşlarımızın hazırladığı raporlara bizim de gidip bakanımıza olmazsa sayın Cumhurbaşkanımıza anlatılmasına vesile olmaktır” dedi.