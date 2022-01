Başdeğirmen: Kadın Kooperatiflerimizin Her Zaman Yanındayız

Yakaören Köyü Gönülden Kadın Kooperatifi üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Kadın kooperatiflerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Kadınlarımızın kurduğu, takip ettiği ve canlı tuttuğu her kooperatifi biz de desteklemek istiyoruz. Yanınızdayız ve her türlü desteği veririz” dedi.



Yakaören Köyü Gönülden Kadın Kooperatifi üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Yakaören Köyü Gönülden Kadın Kooperatifi Üyesi Cemile Acar, 8 kadın ile yola çıktıklarını ve kooperatif kurduklarını ifade ederek, kooperatife ait yerlerinde kahvaltı ve gözleme hizmeti verdiklerini söyledi. Ellerinde kilit parke taşlarının olduğunu ancak kooperatif alanına bu taşların döşenmesi için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den destek isteyen Acar, “Taşların döşenmesi için sayın başkanımızdan ricada bulunduk. Başkanımız bizi kırmadı, isteklerimizi yerine getirdi, Allah razı olsun” dedi.

Kooperatif yerinin Milas’ta Millet Bahçesi’nin karşısında olduğunu kaydeden Cemile Acar, “Daha da düzenleme olunca farklı etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik hafta sonları açığız. İlerleyen zamanlarda haftanın her günü açık olacağız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gölcük-Milas’ın çocukluğunun geçtiği yerler olduğuna değinen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Hemen hemen her hafta sonu oradaydık. Ramazan aylarında iftara giderdik. Çocukluğumuzda oralar daha farklıydı, insana hoş gelen bir tarafı vardı. En büyük lükslerimizden bir tanesi Milas’a gitmekti. Milas bizim çok güzel bir değerimiz. Kadın eli değdiği zaman oralarda farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Siz de kendi kooperatiflerinizi daha güzel hale getirip vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyorsunuz. Yanınızdayız ve her türlü desteği veririz” dedi.

Yakaören Köyü Gönülden Kadın Kooperatifi’nin kilit parke taşı döşenmesi, oyun parkı kurulması ve briket ihtiyacı yönünde talepleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Kilit parke taşının döşenmesi, oyun parkı kurulması briket ihtiyacı konusunda sizlere yardımcı olacağız. Kadınlarımızın kurduğu, takip ettiği ve canlı tuttuğu her kooperatifi biz de desteklemek istiyoruz. Belki yüzlerce kooperatifimiz var ama 8-10 tanesi köylerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan biz de memnun oluyoruz. Bu memnuniyeti sizlere verdiğimiz destekle göstereceğiz. Önümüzdeki ilkbahara orası vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabileceği, memnun olacağı bir yer olacak. Kendi ürünlerinizi üretiyorsunuz. Biz de gittiğimiz zaman doğal olduğunu bildiğimiz ürünleri alıyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri destekliyoruz. Sezonunuz başlamadan önce orayı sizlerin istediği gibi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.