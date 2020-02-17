GÜNKAF’20 Kayıtları Başladı
Kamu ve özel sektör kurumlarını genç yeteneklerle buluşturan “Güney Kariyer Fuarı” (GÜNKAF’20) bu yıl “Kariyer 4.0” temasıyla, bölgemizdeki 14 üniversite işbirliğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.
16-17 Mart 2020 tarihlerinde Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan fuar kayıtları, http://www.yetenekkapisi.org adresinden yapılmakta olup; fuara katılmak ve tüm Türkiye’de yayınlanacak staj, iş imkânlarına ulaşabilmek için, görselde yer alan adımları takip edebilirsiniz.
Fuar hakkında detaylı bilgi için http://www.gunkaf.com/ adresini ziyaret edebilir; kayıt ile ilgili sorun ve sorularınız için kariyer@sdu.edu.tr adresi üzerinden Kariyer Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
SDÜ