MEZUNİYET VE ÖZEL ORGANİZASYONLARIN ADRESİ TEMPO PARK

TEMPO PARK'TAN 5 YILDIZLI MEZUNİYET PARTİSİ

Isparta'da

Yemyeşil otantik bir bahçede fotoğraf çekimi

Canlı müzik

Video çekimi

Gece boyu sınırsız fotoğraf çekimi

Mezuniyet partisi öncesi ve sonrası ulaşım

Mezuniyet için hazırlanan mükemmel yemek menüleri

Mezuniyet pastası

Bayanların başbaşa eğlenebileceği konsept (Mezuniyet Kınası)

ve ekstra sürprizler...!

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Özel günleriniz kusursuz ve eğlenceli geçmesi adına en iyi hizmeti veren Tempo Park'ta 200 kişilik Rose ve Angel salonları ve 1000 kişilik Avangard ile Premium salonlarıyla aklınıza gelen tüm organizasyonları rahatça yapabilirsiniz.(Düğün,Nişan,Kına Gecesi;Sünnet, Mezuniyet ve Yemekli Davetler...)Gençleri de unutmayan Tempo Park, Mezuniyet Gecesi oraganizasyonunuz öncesi ve sonrası ulaşımınızı da sağlıyor.Alışılmışın dışında, eğlencenin çoşkuya ,unutulmaz anlara dönüştüğü bir mezuniyet partisi istiyorsanız işte sizlere süper fırsatlar...!Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite Mezuniyet Töreni Organizasyonlarınızda Tempo Park sizlere çok özel imkanlar sunuyor.Hemen arayın! şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın!Halıkent girişi Gülevler mh. 124 cad. No 5