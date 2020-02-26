Özel günleriniz kusursuz ve eğlenceli geçmesi adına en iyi hizmeti veren Tempo Park'ta 200 kişilik Rose ve Angel salonları ve 1000 kişilik Avangard ile Premium salonlarıyla aklınıza gelen tüm organizasyonları rahatça yapabilirsiniz.(Düğün,Nişan,Kına Gecesi;Sünnet, Mezuniyet ve Yemekli Davetler...)
Gençleri de unutmayan Tempo Park, Mezuniyet Gecesi oraganizasyonunuz öncesi ve sonrası ulaşımınızı da sağlıyor.
Alışılmışın dışında, eğlencenin çoşkuya ,unutulmaz anlara dönüştüğü bir mezuniyet partisi istiyorsanız işte sizlere süper fırsatlar...!
TEMPO PARK'TAN 5 YILDIZLI MEZUNİYET PARTİSİ
Isparta'da Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite Mezuniyet Töreni Organizasyonlarınızda Tempo Park sizlere çok özel imkanlar sunuyor.
- Yemyeşil otantik bir bahçede fotoğraf çekimi
- Canlı müzik
- Video çekimi
- Gece boyu sınırsız fotoğraf çekimi
- Mezuniyet partisi öncesi ve sonrası ulaşım
- Mezuniyet için hazırlanan mükemmel yemek menüleri
- Mezuniyet pastası
- Bayanların başbaşa eğlenebileceği konsept (Mezuniyet Kınası)
- ve ekstra sürprizler...!
Adres : Halıkent girişi Gülevler mh. 124 cad. No 5 ISPARTA
Rezervasyon : 0536 930 00 99