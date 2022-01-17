12.01.2022 günü ikamette yapılan aramada;

Kaçak yollardan elde edilen veya illegal şekilde üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışılan ve bu şekilde vergi kaybına yol açanlar ile haksız kazanç elde edenlere yönelik Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan analiz ve saha verilerine dayalı çalışmalarda;ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilgili (2) şüpheli şahıs hakkındasuçundan gerekli ADLİ işlem başlatılmıştır.Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayızDeğerli vatandaşlarımızınHattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.