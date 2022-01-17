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ISPARTA HABER: EMNİYETTEN OPERASYONLAR

ISPARTA HABER: EMNİYETTEN OPERASYONLAR
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
         Kaçak yollardan elde edilen veya illegal şekilde üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışılan ve bu şekilde vergi kaybına yol açanlar ile haksız kazanç elde edenlere yönelik Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan analiz ve saha verilerine dayalı çalışmalarda;
12.01.2022 günü ikamette yapılan aramada;
-51 Adet 9 mm Çapında Fişek,
-12 Adet Tarihi Eser,
-1 Adet Kaçak Kazılarda Kullanılan Arama Dedektörü,
-18.800 Adet Boş Makaron,
-2540 Adet Dolu Makaron,
-12 Kg Kıyılmış Açık Tütün ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilgili (2) şüpheli şahıs hakkında 5607, 6136 ve 2863 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçundan gerekli ADLİ işlem başlatılmıştır.
           Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.
 
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