BASIN BİLDİRİSİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oynadığı “DEFİNENAME” adlı oyun 18 Ocak 2022 Salı günü Saat: 20.00’ de SDÜ Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacaktır.
Sinan BAYRAKTAR’ın yazdığı, Ali Volkan ÇETİNKAYA’nın yönettiği 2 perdelik oyunun konusu şöyle;
Hikaye 1974 yılı Çorlu’sunda geçer. Trakya’nın define merakı hikayeleri oyunumuzun temelini oluşturur. Oyunumuz, fakir ama insanlarının birbirine düşkün olduğu bir mahalle olan “Mehmet Pehlivan” sokağında geçer. Üç kafadar mahalle esnafının kokorece sarılı eski bir define haritası bulmasıyla başlayan olaylar, önce bütün mahalleyi sonrasında tüm Çorlu’yu etkisi altına alan define arama öyküsüne dönüşür. Bu öykü, yörenin kendine has konuşma üslubu ve hikayenin gidişatıyla eğlenceli, şarkılı, danslı bir hal alır.
Yer : SDÜ Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi
Saat : 20.00
Tarih : 18.01.2022
Bilet Satış Noktası: SDÜ Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi
BİLET Tam : 18.00 TL
Öğrenci : 10.00 TL