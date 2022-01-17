Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oynadığıadlı oyunSDÜ Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacaktır.Sinan BAYRAKTAR’ın yazdığı, Ali Volkan ÇETİNKAYA’nın yönettiği 2 perdelik oyunun konusu şöyle;Hikaye 1974 yılı Çorlu’sunda geçer. Trakya’nın define merakı hikayeleri oyunumuzun temelini oluşturur. Oyunumuz, fakir ama insanlarının birbirine düşkün olduğu bir mahalle olan “Mehmet Pehlivan” sokağında geçer. Üç kafadar mahalle esnafının kokorece sarılı eski bir define haritası bulmasıyla başlayan olaylar, önce bütün mahalleyi sonrasında tüm Çorlu’yu etkisi altına alan define arama öyküsüne dönüşür. Bu öykü, yörenin kendine has konuşma üslubu ve hikayenin gidişatıyla eğlenceli, şarkılı, danslı bir hal alır.Bilet Satış Noktası: