Isparta Ekonomisine En Büyük Katkıyı Tarımsal Ticaret Sağlamaktadır

IspartaTicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, büyüyen tarımsal ticaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Adar değerlendirmelerinde şunları kaydetti: “Zorlu geçen 2021 yılını tamamlayarak 2022 yılına girdik. Pandeminin ve ekonomik dalgalanmaların tüm etkilerine rağmen Isparta’da tarımsal ticaret ekonomimize en büyük katkıyı sağlayan işkolu oldu. Bu durum hem ilimiz hem de ülkemiz açısından tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Dünyada pandemi sebebiyle gıda üretimi ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar malumdur. Isparta özelinde ve ülkemizde bu konuda gereken önlemler alınarak üretimin devamlılığı ve vatandaşımızın gıdaya erişimi aksatılmadan devam ettirilmiştir. Bu süreçlerde büyük özveri ile çalışan üreticilerimize ve tüccarlarımıza çok şey borçluyuz. Onca zorluğa rağmen yılmadan çalışmaya devam ettiler. Bu büyük emeğin sonuçlarını da istatistiklerden somut olarak görebiliyoruz. İç piyasaya ek olarak ihracatta da büyük ivme yakaladık. Isparta olarak yıllık ihracat rakamımızı %34’lük artışla 327 milyon USD’den 440 milyon USD’ye çıkardık. Bu rakamın yaklaşık %26’sının başta yaş meyve sebze olmak üzere tarımsal üretim kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yine ihracatımızı artırmak için mevcut pazarlarda büyümeye ve yeni pazarlara açılmaya devam ediyoruz. Son dönemde Isparta olarak Hindistan özelinde ciddi gelişim sağladık. Bu gelişimde 2019 yılı sonunda yapmış olduğumuz ticari heyet organizasyonunun ve ikili görüşmelerin büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bu program sonunda olumlu geri dönüşler aldık. Sonrasında ihracat hacmimizdeki artış hızlanmıştır. Ancak 2021 yılının başlarında Hindistan tarafının aldığı bir kararla elma ihracatımız tamamen durma noktasına gelmiştir. Çok şükür ki birçok kurum nezdinde yapmış olduğumuz girişimler sonucunda bu problemin çözümünü sağlayarak hem Isparta’dan hem de ülkemizden Hindistan’a yapılan elma ihracatının devam etmesini sağladık. Benzer konularda başka ürünlerimizi için de ihracatın artırılması noktasında girişimlerimiz oldu. Yine ihracatımızın artışı ve farklı ülkelerde yeni pazarlar bulmak için ‘Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı’ yetiştirme programının ilk aşamasını tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bu programa devam edeceğiz. Yine E-Ticaret konusuna da yeni çalışmalarımız olacak.

Ayrıca ilimiz ürünlerinin katma değerinin artırılması için çalışmalarımızda devam ediyor. Özellikle son dönemde Isparta Gülyağı ve Isparta Gül Suyu coğrafi işaretlerinin tescilini aldık. Isparta Elması için yaptığımız başvurunun da sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu çalışmalarımız ürünlerimizin katma değerinin artırılması ve markalaşmasının hızlanması açısından büyük önem arz ettiğine inanıyoruz.

2021 yılında 16. defa gerçekleştirdiğimiz Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık fuarımız katılımcı ve ziyaretçi profili ile artık ulusal bir hale gelmiştir. 2022 yılı sonunda düzenleyeceğimiz 17.’sinde de uluslar arası nitelik kazandırmak için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Bu yıl ki fuarımıza yurtdışından da alım heyetlerini dahil etmeyi planlıyoruz. Alıcıları ve tüccarlarımızı Isparta’da buluşturarak ihracatımıza daha fazla katkı sağlayacağız.” dedi.



ITB

