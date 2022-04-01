Türkiyede Bir İlk, eTicaret sitesi kurmak isteyen yada pazar yerleri üzerinden eticaret yapmak isteyen firmalar için Isparta Göller Bölgesi Firmalarından Teknikcell ltd.şti ücretsiz web sitesi ve entegrasyon altyapısı hizmeti vermeye başladı. bu alt yapı ile eticaret sitesi ücretsiz olaak kuruluyor yine eticaret sitesi ile birlikte, pazaryeri entegrasyonları, muhasebe yazılımları entegrasyonları, eFatura Entegrasyonu, Çeşitli Kargo Firmalarının entegrasyonları ücretsiz olarak sunulduğu gibi Kendi İçerisinde Tümleşik Olarak bulunan stok Takip uygulaması da yine ücretsiz pakete dahildir.Tek Yapmanız Gereken Göller Bölgesi Teknokentinde Bulunan Teknikcell Ltd Şti İle İletişime GeçmekTelefon Numarası: 0850 302 60 66 veya 246 237 1740web sitesi: www.teknikcell.com