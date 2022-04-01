Bakan Varank’dan Başkan Başdeğirmen’in projelerine tam destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 33 Proje Toplu Açılış Töreni için şehre gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bakan Mustafa Varank ve beraberindeki heyete 3 yıllık görev süresi içerisinde yapmış oldukları yatırımlar hakkında bilgiler verdi.Başkan Başdeğirmen, önümüzdeki süreçte şehre bilim ve teknoloji alanında kazandırmak istedikleri projelere ilişkin de sunum yaptı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Isparta’ya ve belediye projelerine göstermiş olduğu yakın ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.