Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın İlimizi Ziyareti

Açılış töreni için Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'ne geçen Bakan Varank; Merkez içinde bulunan okuma salonunda ders çalışan gençlerle bir süre sohbet ederek gençlere başarılar diledi. Ardından BAKA’nın destekleriyle hayat bulan kadın kooperatifleri, amatör spor kulüpleri ve teknokent şirketlerinin stantlarında incelemelerde bulundu.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Antalya, Burdur ve Isparta'ya kazandırdığı 77 milyon bütçeye sahip 33 projenin açılış töreni, projelerin tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından Isparta Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Varank, Şeref Defteri’ni imzalayarak bir süre Vali Seymenoğlu ile görüş alış verişinde bulundu.

Isparta programının son bölümünde Bakan Varank Ispartalı iş insanlarıyla bir araya geler e k talep ve önerileri dinledi.







