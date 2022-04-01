Vali Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Yenişarbademli ilçesinde muhtarlar ve yerel yöneticiler ile bir araya geldi, ilçede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.İlçede öğrenciler tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu görevine geçtiğimiz aylarda başlayan Kaymakam Ömer Karadağ’a hayırlı olsun temennilerini ileterek Karadağ’dan ilçede devam eden yatırımlar ile ilgili brifing aldı. Vali Seymenoğlu görüşmede hazır bulunan Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata’dan da yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.Ardından Yenişarbademli ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu gündem maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Covid-19 salgınıyla mücadelenin eskiye nazaran daha bilinçli bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Seymenoğlu önümüzdeki dönemde çok daha güzel gelişmelerin yaşanacağını söyledi.Açıklamasına “Tarım bizim için çok önemli bunun önemini son gelişmelerde yeniden gördük. Tarımsal üretimi ihmal etmeyelim” şeklinde devam eden Vali Seymenoğlu “Şükürler olsun ki iyi bir kar yağışı aldık. Ancak bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşayacağız. Burası gibi yoğun kar alan yerlerde çığ ve sele karşı tedbirli olmamız lazım. Önümüzdeki 10-15 gün çok önemli. Riskli gördüğünüz yerlerde bulunmayın, bu konuda vatandaşlarımızı uyaralım” diye konuştu.Bağımlılıklarla mücadele ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında da muhtarlara açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu “Bağımlılıkla mücadele konusunda lütfen uyanık olalım, çevremizdekileri uyaralım. Bağımlı olunmadan önce çözüm bulmalıyız, aksi halde kurtulmak zorlayıcı bir süreç. UYUMA uygulamasını özellikle bu işin ticaretini yapanlara karşı çekinmeden kullanabilirsiniz. Benzer diğer bir uygulama da kadına karşı şiddetle mücadelede kullandığımız KADES uygulaması. Kadınlar KADES uygulamasını mutlaka telefonlarına indirsinler. Sizlerden ricamız bu konularda vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz” dedi.Sosyal yardımlaşma konusunda ise “Ne olur çevremizde garip gureba bırakmayalım. Önümüz Ramazan ayı bu aylarda bunu daha planlı ve programlı yapmak lazım. Siz yardım edemiyorsanız derhal bize, kaymakamlığımıza bilgi verelim” diyen Vali Seymenoğlu son olarak ise “Telefonla dolandırıcılık konusunda özellikle kimsesiz yaşlılarımızı uyaralım. Tanımadığınız kişilerden gelen telefonlarda şüphelendiğiniz anda derhal telefonu kapatın. Konuşmayın, konuşma ne kadar uzun sürerse sizi kandırabiliyor” şeklinde konuştu.Ardından toplantıda hazır bulunan muhtarları tek tek dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen talep ve önerileri not aldı.Muhtarlar toplantısının ardından Kahraman Gazimiz Cemal Özmen’i ilçedeki ikametinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu, 2007 yılında Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında el tapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir bacağını kaybeden Özmen’e yeniden geçmiş olsun dileklerini iletti.Vali Seymenoğlu ardından Yenişarbademli ilçesinde kurulu olan ve ilerleyen günlerde üretime başlayacağı bildirilen su fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın bölümlerini gezen Vali Seymenoğlu fabrika müdüründen tesisle ilgili bilgi aldı.Yenişarbademli ilçesinde son olarak yapım çalışmaları devam eden ve tamamlandığında ilçede bulunan tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayacak olan Şehit Gökhan Erinç Sulama Barajı’nda incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.