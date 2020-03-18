Bakan açıkladı! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Evde Bakım Yardımı”ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.



Bakan Selçuk; “Evde Bakım Yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz.” dedi.



Türkiye’de 521 bin kişi engelli Evde Bakım Yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.