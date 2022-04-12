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Isparta Haber: Aksu'da Üreticilere Tam Destek

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Haber Bülteni

Isparta Haber: Aksu'da Üreticilere Tam Destek
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Sayı : E-59916911-621.99-5200056 Konu : Aksu’da Üreticilere Tam Destek
BASIN BÜLTENİ
Aksu'da Üreticilere Tam Destek
İlimizde elma bahçelerinde budama döneminde bulunmaktayız. Elma ağaçlarının budanması kültürel mücadele yöntemleri arasında yer almaktadır. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve yüksek verimin gereklerinden birisi de kurallara uygun budamadır. Bu nedenle ilimiz Aksu ilçesinde, budama tekniklerini benimsetmek amacıyla Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerinde budama eğitimi düzenlenmiştir.
Eğitimde budamanın yanı sıra meyve yetiştiriciliği, çeşit seçimi, bahçe tesisi, bitki besleme, sulama, aşılama, hastalık ve zararlılara karşı mücadele konularında da bilgi verilmiştir. Ayrıca ülkemizdeki elma bahçelerinde son yıllarda görülen Botryosphaeria spp. hastalığı anlatılmıştır. Eğitimin sonunda hastalık ve zararlıların mücadelesinde pestisit uygulamasına hemen karar verilmemesi, öncelikle kültürel ve entegre mücadele yapılması gerektiği, son çarenin kimyasal mücadele olduğu vurgulanmıştır.
Üreticiler ve teknik personeller soru ve tecrübe paylaşımlarıyla eğitime katkı sağlamıştır.
Üreticilerin talepleri doğrultusunda uygulamalı eğitimlere devam edilecektir.


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