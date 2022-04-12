TOGG'DAN SONRA ELEKTRİKLİ JET MOTORU İLK DENEMESİNİ EĞİRDİR GÖLÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.Türkiye'nin yerli otomobilinden sonra yerli Jet Motoru bugün Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Oldukça süratli ve güçlü görünen Jet Motoru tamamen elektrikle çalışıyor ve tüm gezi tekneleri, balıkçı tekneleri başta olmak üzere tüm iç sularda ve denizlerde hizmet vereceği gibi savunma sanayimizde de büyük görevler yapacağa benziyor.Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fuat Bilgin ve Su Ürünleri Personelleri tarafından sabah saatlerinde Eğirdir Gölü'ne indirilerek montajı yapılan elektrikli jet daha sonra uzun süre test sürüşleri gerçekleştirdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün Eğirdir turizmine kazandırdığı ve kısa zaman içinde binlerce misafiri ağırlayan elektrikli teknenin bir benzeri olan jet motoruna güneş panelleri de yerleştirilebiliyor.DEWJET Elektrik Motorları Üretim A.Ş. Genel MüdürüDr. Muhammed Ali OKKA yaptığı açıklamada; 'İki asır önce İngiltere’de icat edilen buhar makineleri ile insanlık hızlı bir sanayi devrimine girmiştir. Devamında bilim adamları ve mühendisler enerjiyi insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntemlerle hareket gücüne dönüştürmeyi sağlamak için farklı motor türleri geliştirmişlerdir. Bunların başında son yüzyıla damgasını vuran uğruna savaşlar verilen çok da verimli olmayan içten yanmalı motorlar gelmektedir. Günümüzde ise gerek iklim sorunları gerek enerji kaynaklarındaki değişimden dolayı dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ulaşım araçlarında kullanılan içten yanmalı motorlardan hızlıca vazgeçip yerine yüz yıldır kullanılan bir teknoloji olan elektrikli motor teknolojisine geçmeye başlamışlardır. Biz de ülkece bu yarışta geç kalmamak ve önde gelen ülkeler arasına girmek için TOGG gibi çeşitli çalışmalar başlattık. Bu doğrultuda kara araçları haricinde bulunan deniz ve hava araçları içinde farklı amaçlar için elektrik motoru uygulamaları mümkün olduğunu tespit ettik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda deniz araçlarında kullanılan fosil yakıtlı motorların gerek emisyon değerleri gerekse verimlilikleri olsun diğer içten yanmalı motorlara göre çok kötü olduğunu tespit ettik. Bu alanda konusunda uzman mühendisler bir araya gelerek ülkemizde üretilmeyen dünyada da daha pastası paylaşılmamış olan deniz araçları için yüksek verimli sessiz bir elektrik motorun prototipini Sanayi Bakanlığımızın da verdiği desteklerle üretmeyi başardık. Ürettiğimiz prototipin ulusal ve uluslararası patentlerini almayı başardık. Mevcut fosil yakıtlı motorların verimlilikleri %15 olup çok yüksek emisyon değerlerine sahiptir. Piyasaya hâkim olmaya başlayan elektrik motor markalarından Torqeedo ise %46/%54 arası verimliliktedir. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen prototipimiz ise %70 ve üstü verimlilik değerlerine sahiptir. Biz bu ütopik verimliliği enerjiyi tükettiğimiz yerde gücü ürettiğimiz için elde etmekteyiz. Geliştirdiğimiz bu motor devrim niteliğinde bir teknolojik değişim habercisidir. Ürünümüz akışkanlar mekaniğinin uygulandığı her yerde en yüksek verimde çalışmaktadır. Motorumuz elektrikli jet motorudur. Bugün deniz motoru ile başlayan üretim faaliyetimiz önümdeki yıllarda turbo jet, kompresör yerine geçecek yeni bir milli teknolojiyi içermektedir.Üretim maliyetlerimiz düşünüldüğünde bir deniz motorundan elde edilen kar bir otomobil üretiminden çok daha fazla ve çok daha kolaydır. Ayrıca denizcilik sektörü elektrik motorlarında oldukça bakirdir. Bizi zorlayacak çok büyük rakiplerimiz henüz oluşmamıştır. Mühendislik çalışmalarını tamamladığımız patentli devrimsel nitelikte teknoloji barındıran deniz motorumuzu üretmek için; konusunda uzman mühendisler ve yatırımcımız olan Pınar Kuruyemiş AŞ ile birlikte DEWJET Elektrik Motor Üretim AŞ’yi Konya’da Kasım 2020 de kurduk.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)