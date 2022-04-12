ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;
06.04.2022 günü ikamet ve bir araçta yapılan aramada;
-145 Karton (1450 paket) Gümrük Kaçağı Makaron,
-35 Kg Kıyılmış Tütün,
-27 Paket Doldurulmuş Sigara,
-1 Adet Sigara Doldurma Makinası ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, 1 şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem başlatılmıştır.
Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.