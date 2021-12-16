2022 yılı AGİ tutarları ne kadar? AGİ kaç TL oldu? sorusu yanıtını buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücreti 4253 TL olarak açıklaması sonrası yeni AGİ tutarları da belli oldu. 2022 yılında uygulanacak en düşük AGİ 403,53 TL olarak uygulanacak.
SON DAKİKA: 2022 YILI AGİ TUTARLARI NE KADAR?
2022 yılında bekar, evli ve çocuklu çalışanların alacağı AGİ tutarları açıklandı.
- Medeni Durum 2021 YILI 2022 AGİ
- Bekâr 268 403
- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 321 481,5
- Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362 543
- Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402 603
- Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 456 684
- Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456 684
- Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 456 684
- Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 402
- Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 462
- Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348 522
- Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402 603
- Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 643
- Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 684
Isparta Haber: Son dakika haberi: İşvereni rahatlatan müjde! Asgari ücretten 2 vergi kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten alınan gelir ve damga vergilerinin kaldırıldığını açıkladı.
ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALDIRILDI
Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. işveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 5 BİN 879 LİRA
Asgari ücrette; SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4253,4 lira olacak.
SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi.