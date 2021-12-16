Isparta Haber: 2022 AGİ ücretleri belli oldu! Asgari ücrete AGİ dahil mi?

SON DAKİKA: 2022 YILI AGİ TUTARLARI NE KADAR?

Medeni Durum 2021 YILI 2022 AGİ

Bekâr 268 403

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 321 481,5

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362 543

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402 603

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 456 684

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456 684

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 456 684

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 402

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 462

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348 522

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402 603

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 643

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 684

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALDIRILDI

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 5 BİN 879 LİRA

2022 yılı AGİ tutarları ne kadar? AGİ kaç TL oldu? sorusu yanıtını buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücreti 4253 TL olarak açıklaması sonrası yeni AGİ tutarları da belli oldu. 2022 yılında uygulanacak en düşük AGİ 403,53 TL olarak uygulanacak.Isparta Haber: Son dakika haberi: İşvereni rahatlatan müjde! Asgari ücretten 2 vergi kalktıCumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten alınan gelir ve damga vergilerinin kaldırıldığını açıkladı.Asgari ücrette; SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4253,4 lira olacak.SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi.