Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de son dakika yapmış olduğu açıklamada 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını ve söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu söyledi.



SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının bitmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Başkan Erdoğan "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Artış yüzde 50'nin üzerindedir " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.

Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.



ASGARİ ÜCRET 4 BİN 253 TL OLDU

Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. Komisyon asgari ücretin 4 bin TL olması yönünde bildirmiştir. Biz de asgari ücreti belirledik. 4 bin 253 TL olarak belirledik. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Ortalama asgari ücret yüzde 50 zam olarak yapılmıştır.



Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Burak Bey’in de ifade ettiği gibi çalışan olmadan işveren de olmaz. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz.

Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hakettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.



DÖVİZ KURU VE FAHİŞ FİYAT MESAJI

Geçmişte Dolar şuydu... Doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak olan yaklaşımlar çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değildir.

Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır. Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılar var. Bunları aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimizi istihdam korumaya verdiğimizi tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde desteklerimizle sıkıntı yaşamadık.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız



HEP BİRLİKTE FEDAKARLIK YAPACAK VE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Muhtemel azalışların önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak üretmek, ihracat yapmak için hiçbir engel bırakmamak için yolumuza devam ediyoruz.

Bu ülkenin geleceğini ne faiz, ne kur spekülatifleri ne yeminli iç dış Türkiye düşmanları belirleyebilir. Ülkemizin geleceğini, 84 milyon biz belirleyeceğiz. Yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte fedakarlık yapacak ve hedeflerimize ulaşacağız.

Dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Asgari ücreti bu anlayışla belirledik. İşveren üzerindeki yükünü bu anlayışla düşürdük. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.



SENDİKALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Komisyon kararlarını Başkan Erdoğan'a taktim ettim. Başkanımızın manevi desteğini hissettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. " dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Toplu sözleşme pazarlık olarak değil de ortak olarak nereye varırız diye hep konuştuk. Biz diyoruz ki çalışan olmadan işveren olmaza işveren olmadan çalışan olmaz devlet olmadan hiç biri olmaz dedik. Cumhuriyet tarihinde olmayan adımlar atıldı. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.

