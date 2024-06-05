Isparta Gül Festivali'nde Renkli ve Unutulmaz Anlar Yaşandı

Uluslararası Isparta Gül Festivali, yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları gruplarının katılımıyla üç gün boyunca büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Festivalin Gala Programı'nda sahne alan gruplar, renkli ve etkileyici performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festival boyunca Isparta'yı renklendiren ve etkinliklere değer katan gruplara teşekkür etti. Gala Programı'nda katılımcılara plaket ve özel olarak hazırlanan ahşap üzerine işlenmiş gül tabloları hediye ederek katkıları için minnettarlığını ifade etti.

Başkan Başdeğirmen, festival boyunca Isparta'ya gelen misafirlere teşekkür ederken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Grubu'nun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hindistan ve Isparta Dilek Kültür Sanat Merkezi Halk Oyunları Grubu'nun da katkılarına vurgu yaptı.

Festivalin katılımcıları ise Başkan Başdeğirmen'e yörelerini simgeleyen hediyeler takdim ederek teşekkürlerini iletti. Misafirler, Isparta'da geçirdikleri süre boyunca ev sahipliği ve organizasyonun kalitesinden memnuniyetlerini dile getirerek, Türkiye'nin birçok ilinde görmedikleri güzellikleri burada keşfettiklerini ifade ettiler.

Gala Programı'nın sonunda katılımcı gruplar, salonu dolduran izleyicilere yöresel halk oyunlarıyla unutulmaz bir gösteri sundular, festivalin sonuna yakışır bir şekilde coşkulu bir atmosfer oluşturdular.



































