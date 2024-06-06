Asgari Ücretliye Beklenen Zam Haberinde Hayal Kırıklığı

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, zam beklentisiyle umutlanırken hayal kırıklığına uğradı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında aylık enflasyon %3,37 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %75,45’e çıkarak zirve yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun Mayıs ayında zirve yaptığını ve bundan sonra kademeli olarak düşeceğini belirtti.

Zam Beklentisi Sönüyor

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler Temmuz ayına çevrildi. Temmuz ayında memur ve emeklilere 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak zam yapılması bekleniyor. Ancak asgari ücretli çalışanlar için durum pek iç açıcı değil. Sene başında yapılan %49’luk zam ile asgari ücret 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükseltilmişti. Bu artışın ardından ara zam yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı, asgari ücretin hızla erimesine neden oldu.

Bakan ve Başkanın Açıklamaları

Asgari ücretlilerin zam talebi sürerken, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam yapılmayacağını açıkça ifade etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de bu konuda açıklama yaparak, "ara zam olacağını düşünmüyorum, ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Geçim Sıkıntısı Derinleşiyor

Milyonlarca asgari ücretli, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Gültepe'nin, "açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam yapılmaması gerektiğini" savunması, asgari ücretlilerin umutlarını daha da kırdı.

Bu gelişmeler, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insan için zor günlerin devam edeceğini gösteriyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılar karşısında, geçim mücadelesi veren asgari ücretliler için 2024 yılı oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor.