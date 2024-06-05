Başkan Çelik, Ege Ticaret ve Gelişim Zirvesi'nde Isparta'yı Tanıttı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, İzmir'de düzenlenen Ege Ticaret ve Gelişim Zirvesi'nin açılışında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. İzmir ve Isparta arasındaki ticari ilişkilere odaklanan Başkan Çelik, aynı zamanda Isparta'nın zenginliklerini ve başarılarını da vurguladı.

Başkan Çelik'in, zirvede katılımcılara sunduğu bilgiler arasında, İzmir ve Isparta arasındaki ticaret tarihine dair önemli vurgular yer aldı. İki şehir arasındaki yaklaşık 400 kilometrelik mesafenin, ticaretin gelişimine engel olmadığını ve tarih boyunca ticaretin nasıl şekillendiğini anlattı.

Özellikle Isparta'nın halı üretimi gibi sektörlerdeki başarılarına vurgu yapan Başkan Çelik, İzmir'in dünya ticaretine açılan bir kapı olmasıyla Isparta'nın ticari potansiyeline olan ilginin arttığını belirtti.

Başkan Çelik, günümüzde Isparta'nın ihracat potansiyelini ve başarılarını da detaylı bir şekilde aktardı. İzmir'den gerçekleştirilen ihracat hacmi hakkında bilgi verirken, bu rakamın sadece ekonomik bir veri olmadığını, aynı zamanda iki şehir arasındaki uzun yıllara dayanan ticari ilişkilerin gücünü yansıttığını vurguladı.

Isparta'nın tarımsal üretim alanındaki liderliğine de değinen Başkan Çelik, gül ve gülyağı üretimindeki başarıların yanı sıra lavanta, elma, kiraz ve diğer ürünlerdeki önemli payına dikkat çekti.

Konuşmasında Isparta'nın tarımsal üretimdeki liderliğine ilişkin rakamları paylaşan Başkan Çelik, bu başarıların bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Başkan Çelik, zirve sonrasında Ispartalı iş insanlarını ziyaret ederek işletmelerin üretim süreçlerine dair bilgi aldı ve sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı buldu. Bu ziyaretlerin, Isparta ve İzmir arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.



























