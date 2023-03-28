Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Engelliler (Para Powerlifting) Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan sporcu Mustafa Uzuner'i ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Danayiyen, Uzuner'i ve antrenörü Gamze Şen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Danayiyen, ziyarette yaptığı açıklamada, Mustafa Uzuner'in gösterdiği performanstan büyük bir gurur duyduklarını ve Isparta'yı en iyi şekilde temsil ettiği için teşekkür etti. Ayrıca Uzuner ve antrenörü Şen'in emeklerinin takdir edildiğini ve desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.Mustafa Uzuner ise, şampiyonaya hazırlık sürecinde kendisine destek olan antrenörü Gamze Şen ve ailesine teşekkür ederek, Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.Sporcu ve antrenörüyle yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bu başarılı sonucun, Isparta'nın spor alanındaki gelişimine de katkı sağlayacağı belirtildi.