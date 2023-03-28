Eğirdir'deki bir cami imamı tehdit ve hakaretlere maruz kaldı

Muhammet Enes Günaydın, köy sakini tarafından görevine engel olacak şekilde tehdit edildi

Cami imamının kadınlara Kuran okutmama iddiası köyde tartışma yarattı

Yerel müftü, konuyu çözüme kavuşturma çabalarını sürdürüyor

Diyanet Sen Isparta Şube Başkanı, cami imamını özverili ve sevilen bir insan olarak tanımladı

İbadetlerin yapılmasına engel olacak her türlü davranış kınandı

Eğirdir'deki Serpil Köyü Yukarı Mahalle Camii imamı Muhammet Enes'e yönelik davranışı şiddetle kınıyor, kabul edilemez buluyoruz. Muhammet Enes Günaydın, bir köy sakini tarafından görevine engel olacak şekilde tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Din görevlilerimize bu şekilde davranılmasını istemiyoruz. Muhammet Enes ve ailesine acil şifalar diliyoruz.Edinilen bilgiye göre Muhammet Enes Günaydın, 23 Mart 2023 tarihinde köy bakkalının önünde, diğer sakinlerin gözü önünde bir köy sakini tarafından tehdit ve hakarete uğradı. Muhammet Enes'e kadınlara Kuran okuması için izin vermediğini iddia eden mahalle sakini, camide kadınlara yer olmadığını, Muhammet Enes'in kadınlara Kuran okumasını istemediğini söyledi.Ayrıca 24 Mart 2023 günü ikindi namazından sonra mahalle sakininin Muhammet Enes'i köyü hemen terk etmesini yoksa başına kötü şeyler geleceğini söyleyerek yine tehdit ve hakaret ettiğini öğrendik. Muhammet Enes jandarmaya ifade verdi, tedavi gördü ve bir hafta doktor izni verildi.Diyanet Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun, Muhammet Enes'in 23 Mayıs 2019'dan beri köyde görev yaptığını, Kur'an-ı Kerim ezbercisi olduğunu, düğün, nişan, nikah törenlerine katıldığını, sevilip takdir edildiğini belirtti. Ramazan ayı boyunca her gün saat 16:00'da caminin ayrı bir bölümünde 20'den 30'a kadar değişen bir grup kadına Kur'an-ı Kerim okuyan, kadınların dini farzlarla ilgili sorularını yanıtlayan, özverili bir insandı. görevine.Yerel müftünün meselenin büyümesine izin vermeden çözüme kavuşturma çabalarını takdirle karşılıyor, ibadetlerin yapılmasına engel olacak veya din görevlilerini tehdit ve aşağılayacak her türlü davranışı şiddetle kınıyoruz.