"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin Arasındaki Görüşmede Asgari Ücrete Zam Kararı Alındı"



Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, asgari ücrete zam Temmuz'da yapılacak gibi görünüyor. Bu zam oranı ve miktarı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu gelişme asgari ücretle geçimini sağlayan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Zam haberinin resmi olarak doğrulanması ve detayların netleşmesi sonrasında daha detaylı bir değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.