İşsizler Müjde! İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı Arttı

Ağustos ayı itibarıyla, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı, bir önceki aya göre 8 milyar 301,3 milyon TL arttı. Temmuz sonunda 144 milyar 108,0 milyon TL olan fon varlığı, Ağustos sonunda 152 milyar 409,7 milyon TL'ye yükseldi. 8 Eylül 2023 tarihinde ise fon varlığı 151 milyar 477,5 milyon TL olarak kaydedildi.

Fon varlığının yüzde 75,72'si tahvil ve yüzde 24,16'si mevduattan oluşuyor. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 78,46, mevduat miktarı ise yüzde 21,54 seviyesindeydi.

İşsizlik sigortası fonu kapsamında şimdiye kadar 18 milyon 576 bin 178 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu ve bunlardan 10 milyon 177 bin 954 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu süreçte fon tarafından toplamda 62 milyar 429,4 milyon TL ödeme yapıldı.

Ağustos ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 375 bin 12 kişi için ödeme miktarı 1 milyar 546,8 milyon TL olarak kaydedildi. Aynı ayda, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 3 bin 951 kişi için 9 milyon 488 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı.