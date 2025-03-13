isparta-oto-ekspertiz

Isparta’da Kediye Şiddet Görüntüleri Üzerine Harekete Geçildi

Isparta’da Kediye Şiddet Görüntüleri Üzerine Harekete Geçildi
ISPARTA
G.Tarihi: 13.03.2025 00:33
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Isparta’da Kediye Şiddet Görüntüleri Üzerine Harekete Geçildi

Ne oldu?
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kedinin tekmelendiği görüntüler yer aldı. Bu olay büyük tepki topladı.

Ne zaman oldu?
Olay, 12 Mart 2025 tarihinde ortaya çıktı ve aynı gün inceleme başlatıldı.

Nerede oldu?
Olayın Isparta'da yaşandığı belirtildi.

Kim yaptı?
İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucunda hayvana eziyet eden kişinin B.Y. olduğu tespit edildi.

Neden oldu?
Olayın sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, hayvan hakları ihlali kapsamında değerlendirildi.

Nasıl oldu?
Emniyet ekipleri, görüntüler üzerine hızla harekete geçti. Şüpheli B.Y. kısa sürede yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kendisi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yetkililerden Açıklama
Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından hızlıca soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Kamuoyunun hassasiyeti dikkate alınarak sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.

Kamuoyunun Tepkisi
Hayvanseverler ve vatandaşlar, sosyal medyada duruma tepki göstererek hayvan haklarının korunması için daha ağır yaptırımlar talep etti.

Bir şunu diyen bir yazı 'BASIN AÇIKLAMASI நண்ணமிர សំកហារ្េ * * * ISPARTA VALILGI 12.03.2025 tarihinde sosyal medya mecralarında bir kedinin tekmelenme görüntülerinin paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, hayvana eziyet eden kişinin B.Y. olduğu tespit edilmiş ve ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli gözaltına alınmış olup, hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' görüntüsü olabilir

Isparta kedi şiddethayvana eziyetIsparta hayvan haklarıkediye tekme olayıhayvan hakları ihlali
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Kediye Şiddet Görüntüleri Üzerine Harekete Geçildi
Isparta'da Mezarlık, Tadilat ve Peyzaj Hizmetleri ile Mezarlık Bakım ve Temizlik Çözümleri
Başkan Başdeğirmen’in İsmi Kullanılarak Yapılan Bağış Taleplerine Dikkat!
Esin ORHAN Güzellik Merkezi’nden Ramazan’a Özel Büyük İndirim!
Hörü Mutfak Yeni Konseptiyle Hizmetinizde!
Koza Tekstil’den Dev Çadır Kampanyası Başlıyor!
Isparta'da Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta Halk Et’ten Ramazan Ayına Özel İndirimler!
Gündem Oto Müzik: Araç Teknolojisinde Lider Adres!
Ramazan’a Özel Büyük Kampanya – Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Bereket!
Ramazan’a Özel Sıcak Tahin Fırsatı – Eylül Minel’de!
Kadınlar Günü’nde En Özel Hediyeler Sunarzade’de!
Ramazan Ayında Doğal Şifa: Dumanlar Aktar
Isparta'nın Atabey İlçesinde Bahçe Evinde Hırsızlık: 4 Kşi Tutuklandı
Kaya Balık Evi'nden Ramazan’a Özel Lezzet Dolu Kampanya!
Yüksel Hair Concept ile Isparta'da Protez Saçta Kalite ve Doğallık
Hocalı Katliamı: 33 Yıldır Dinmeyen Acı
Türker AVM’den Ramazan’a Özel Gıda Paketleri ve Hediye Kuponları
Ahmet’in Yeri’nde Yoğun İlgi Gören Kampanya Yeniden Başladı
Davraz Motosnow Heyecanı Yeniden Başlıyor: Ekstrem Spor Tutkunları Isparta’da Buluşuyor
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Koza Tekstil’den Dev Çadır Kampanyası Başlıyor! Koza Tekstil’den Dev Çadır Kampanyası Başlıyor! 09 Mart 2025
Isparta'da Yüklü Miktarda Sentetik Cannabinoid ve Metamfetamin Ele GeçirildiIsparta'da Yüklü Miktarda Sentetik Cannabinoid ve Metamfetamin Ele Geçirildi06 Mart 2025
Hörü Mutfak Yeni Konseptiyle Hizmetinizde!Hörü Mutfak Yeni Konseptiyle Hizmetinizde!11 Mart 2025
Esin ORHAN Güzellik Merkezi’nden Ramazan’a Özel Büyük İndirim!Esin ORHAN Güzellik Merkezi’nden Ramazan’a Özel Büyük İndirim!12 Mart 2025
Isparta'da Mezarlık, Tadilat ve Peyzaj Hizmetleri ile Mezarlık Bakım ve Temizlik ÇözümleriIsparta'da Mezarlık, Tadilat ve Peyzaj Hizmetleri ile Mezarlık Bakım ve Temizlik Çözümleri12 Mart 2025
Isparta’da Kediye Şiddet Görüntüleri Üzerine Harekete GeçildiIsparta’da Kediye Şiddet Görüntüleri Üzerine Harekete Geçildi13 Mart 2025
Başkan Başdeğirmen’in İsmi Kullanılarak Yapılan Bağış Taleplerine Dikkat!Başkan Başdeğirmen’in İsmi Kullanılarak Yapılan Bağış Taleplerine Dikkat!12 Mart 2025
Opel Grandland, Isparta’da Yoğun İlgi GörüyorOpel Grandland, Isparta’da Yoğun İlgi Görüyor12 Mart 2025
Isparta TOBB Meslek Lisesi Öğrencileri Üretim Yaparak Gelir Elde EdiyorIsparta TOBB Meslek Lisesi Öğrencileri Üretim Yaparak Gelir Elde Ediyor12 Mart 2025