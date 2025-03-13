Isparta’da Kediye Şiddet Görüntüleri Üzerine Harekete Geçildi

Ne oldu?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kedinin tekmelendiği görüntüler yer aldı. Bu olay büyük tepki topladı.

Ne zaman oldu?

Olay, 12 Mart 2025 tarihinde ortaya çıktı ve aynı gün inceleme başlatıldı.

Nerede oldu?

Olayın Isparta'da yaşandığı belirtildi.

Kim yaptı?

İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucunda hayvana eziyet eden kişinin B.Y. olduğu tespit edildi.

Neden oldu?

Olayın sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, hayvan hakları ihlali kapsamında değerlendirildi.

Nasıl oldu?

Emniyet ekipleri, görüntüler üzerine hızla harekete geçti. Şüpheli B.Y. kısa sürede yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kendisi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yetkililerden Açıklama

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından hızlıca soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Kamuoyunun hassasiyeti dikkate alınarak sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.

Kamuoyunun Tepkisi

Hayvanseverler ve vatandaşlar, sosyal medyada duruma tepki göstererek hayvan haklarının korunması için daha ağır yaptırımlar talep etti.