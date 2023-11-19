Senirkent, Doğalgazla Buluştu: Törenle Kutlandı

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve artan bir hızla devam eden doğalgaz ulaştırma çalışmaları, bu kez Isparta'nın Senirkent ilçesini kucakladı. Senirkent, doğalgazın konforlu sıcaklığıyla kış mevsimine girmeye hazırlandı. Bu sevinçli an, düzenlenen bir törenle kutlandı.

Törene, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Av. Osman Zabun, Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, Senirkent Kaymakamı Hakan Başoğlu, Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav, TOROSGAZ Isparta İl Müdürü Mehmet Şanlı ve bölge halkı katıldı. Protokol üyeleri, doğalgaz çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, doğalgazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Baruş'un konuşmasında Senirkent için tarihi bir gün yaşandığını belirttiği törende, doğalgazın getirdiği konforun değerini vurguladı. Baruş, "İnsanlık için en temel altyapı hizmetleri biliyorsunuz; yol, su ve elektrik, bugün de artık doğalgaz. Senirkent'e elektrik ne zaman gelmiş? 1940’lı yıllarda, bakın aslında bizim bugün yaşadığımız heyecan 1940’lardaki atalarımızın, dedelerimizin elektrik geldiği zaman yaşadığı heyecana benziyor" dedi.

Vali Baruş, doğalgazın herkes tarafından kullanıldığı için günlük bir hizmet gibi algılanmaması gerektiğini belirterek, "Bugün düşünün kömür satın almak zorunda kalsaydınız kışa girerken, kaç ton kömür almanız gerekiyordu, ne kadar masraf edecektiniz ve bugün kullanacağınız gaz ki Isparta şehir merkezinde kullanılan gazla aynı fiyat" diye ekledi.

Senirkent'in ihtiyacı için her gün 4 tır taşıma gazın geleceğini belirten Vali Baruş, bu hizmetin devletin fedakarlığı ve büyüklüğü olduğunu vurgulayarak, "Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin" temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri, Torosgaz tarafından hazırlanan arz meşalesini yakarak töreni sonlandırdılar.