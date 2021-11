ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmada en büyük güvence olan, gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Geleceğimize ilişkin hedeflere ulaşılmasında hiç şüphesiz en büyük görev öğretmenlerimize düşmektedir.

Gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal, saygın ve mesuliyeti yüksek bir mesleğin sahibi olan öğretmenlerimiz, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” sözüyle bu ulvi görevin önemine değinmiş, öğretmenlerimize önemli görevler yüklemiştir.



Ülkemiz, her zaman kendini yenileyen ve geliştiren öğretmenlerimiz sayesinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir.



Öğretmenlerimiz hayat kaynağımız çocuklarımızı, sabırla, sonsuz sevgi ve fedakarlıklarla yetiştirmekte, her zaman daha iyiyi, daha yeniyi ve daha fazlasını öğretmek amacıyla canla başla mücadeleyi kendilerine ilke edinmişlerdir.

Her türlü gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın temeli eğitimdir. Öğretmenlerimiz, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır.

Eğitim alanına yapılacak her türlü katkının, ilimizin, ülkemizin refahına yönelik en büyük yatırım olduğunun bilincindeyiz.

Eğitime destek her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur.

Bu vesileyle, şahsım ve Isparta Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin ve eğitimimizin yanında olduğumuzu beyan ediyorum.

Bu düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Ebediyete irtihal edenlerle beraber, terör saldırılarında şehit düşen öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize uzun ömürler diliyorum.