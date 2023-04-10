"Isparta'da Milletvekili Aday Sıralamaları Belli Oldu: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Listeleri Açıklandı

Son dakika Isparta haberine göre, 14 Mayıs seçimleri için AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Isparta milletvekili aday sıralamaları belli oldu.

AK Parti'nin aday listesi şöyle: 1. Mehmet Uğur Gökgöz, 2. Osman Zabun, 3. Yakup Kütük, 4. Nesrin Semiz.

MHP'nin aday listesi ise şu şekilde: 1. Hasan Basri Sönmez, 2. Selim Öncel, 3. Ahmet Kaya, 4. Cennet Toker.

CHP'nin aday listesinde 1. sırada Yalım Halıcı, 2. sırada Tamer Cantekin, 3. sırada Hüseyin Yıldızhan

(Saadet Partisi) ve 4. sırada Hatice Yıldız bulunuyor.

İYİ Parti'nin aday listesi de şöyle: 1. Aylin Cesur, 2. Timuçin Kodaman, 3. İsmet Yılmaz, 4. Faruk Torun. Kamuoyuna duyurulur.



