2 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Yuttuğu Çivi Endoskopiyle Çıkarıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı operasyon

Burdur’un Bucak ilçesinden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi’ne sevk edilen 2 yaşındaki çocuk, yuttuğu çivi nedeniyle acil müdahaleye alındı. Yapılan endoskopik işlemle yaklaşık 4 cm uzunluğundaki çivi, çocuk gastroenteroloji ve endoskopi birimi tarafından komplikasyonsuz şekilde çıkarıldı.

Ailesinin fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleriyle SDÜ Hastanesi’ne ulaştırılan küçük hasta, yapılan radyolojik görüntüleme sonrasında acil olarak endoskopiye alındı. İşlem sonrası herhangi bir sağlık problemi yaşamayan çocuk, kısa süreli izlem sonrası taburcu edildi.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

SDÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdülkerim Elmas, özellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda sık görülen yabancı cisim yutmalarına karşı aileleri uyardı. Elmas, “Pil, mıknatıs, çivi gibi nesneler sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir. Ebeveynler bu tür cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamalıdır,” dedi.

Erken Müdahale Hayat Kurtarıyor

SDÜ Hastanesi yetkilileri, erken dönemde yapılan endoskopik müdahalelerin, sindirim sistemi hasarlarının önüne geçtiğini belirterek, çocuk sağlığı alanında 7/24 hizmet verdiklerini vurguladı.

Ailelere Çağrı: Küçük Parçalı Oyuncaklardan Kaçının

Çocuk gastroenteroloji uzmanları, ev ortamında tehlikeli olabilecek obje ve küçük parçalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği ifade edildi.



