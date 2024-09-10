Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden Velilere Okul Dönemi Tavsiyeleri

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Isparta Emniyet Müdürlüğü, velilere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Öğrencilerin güvenliği ve eğitimin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için alınması gereken önlemler sıralandı. İşte, veliler için okul sürecinde dikkat edilmesi gereken öneriler:

Araç Parkı ve Güvenli Alan: Okul yakınında araç park edilmemesi gerektiği vurgulandı. Öğrencilere güvenli bir alan bırakmanın önemine dikkat çekildi. Gidiş-Dönüş Saatlerinin Takibi: Velilere, çocuklarının okula gidiş ve dönüş saatlerini mutlaka öğrenmeleri gerektiği hatırlatıldı. Acil Durum Numaraları: Acil durumlar için iletişim numaralarının çocuklara öğretilmesi ve bu numaraların ulaşılabilir olması gerektiği belirtildi. Sosyal Medya Kullanımı: Çocukların sosyal medya ve uygulama kullanımlarının mutlaka denetim altında tutulması gerektiği ifade edildi. Servis Güvenliği: Servis güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiği, kapasitelerinden fazla öğrenci taşıyan servislerin 112 Acil Çağrı Hattı’na bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Şüpheli Durumların Bildirilmesi: Çocukların tuhaf veya şüpheli kişilerle karşılaşmaları durumunda velilerine veya öğretmenlerine bildirmeleri teşvik edilmelidir. Güvenlik Açıkları: Okul aile birliğiyle birlikte çalışarak okul çevresindeki güvenlik açıklarının belirlenmesi ve okul yönetimine iletilmesi gerektiği ifade edildi. Yaya Geçidi Kullanımı: Çocukların okula gidiş gelişlerinde yaya geçidini kullanmaları konusunda teşvik edilmeleri gerektiği de önemli tavsiyeler arasında yer aldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, bu tavsiyelere uyulması durumunda öğrencilerin daha güvenli bir okul dönemi geçireceklerini belirtti.



