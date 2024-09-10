Başkan Çelik’ten Öğrencilere: Kendinize Güvenin ve Başarıyı Hedefleyin

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çelik, öğrencilere güven vermeyi, hedeflerini yüksek tutmayı ve derslerine odaklanmayı tavsiye etti.

Okulda düzenlenen törende, Başkan Çelik'in yanı sıra ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Borsası ve Sanayi Sitesi temsilcileri de katıldı. Başkan Çelik, öğrencilere yaptığı konuşmada, başarının anahtarının özveri ve motivasyon olduğunu vurguladı ve ITSO'nun her zaman öğrencilerin yanında olacağını belirtti. Tören, İstiklal Marşı ve ilk ders zilinin çalınmasıyla sona erdi.