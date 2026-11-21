Isparta’da halı saha kavgası kamerada! Bir kişiye çok sayıda kişi saldırdı

Isparta şehir merkezindeki bir halı sahada geçen hafta cuma gecesi yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, iki kişi arasında başlayan tartışmaya aile üyeleri ve başka kişilerin de katılmasıyla büyüyen olayda bir kişi darp edildi.

Isparta’da bir halı sahada yaşanan kavga gündem oldu. Geçen hafta cuma gecesi meydana gelen olayda, bir kişi ile karşı taraftaki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananlar halı sahanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tartışma büyüdü, kavga çıktı

İddiaya göre olay, K.D. ile O.K. arasında başlayan tartışmayla ortaya çıktı. Tartışmaya K.D.’nin babası Y.D.’nin de dahil olduğu öne sürüldü.

Gerginliğin büyümesi üzerine Y.D., oğlu K.D. ve takım arkadaşlarının O.K.’ye saldırdığı iddia edildi. Ayrıca halı sahanın dışından gelen bazı kişilerin de kavgaya katıldığı ve O.K.’ye yönelik saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Kavga anları güvenlik kamerasında

Yaşanan arbede sırasında O.K.’nin darp edildiği belirtilirken, kavganın farklı anlarının halı sahanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı öğrenildi.

Olayın ardından karakola giden O.K.’nin, baba Y.D., oğlu K.D. ve diğer kişiler hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, halı sahadaki kavga görüntüleri yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.