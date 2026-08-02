Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB'de 4. Etap Heyecanı: Gözler İmar Onayında

İnşaat süreci için tekrar Ispartalı firmalar davet edilecek.

Projeyi Ispartalı müteahhitlerin ve prefabrik firmalarının yapması, OSB yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanacak.

İlgilenen yerel firmalara yönelik teklif şartnameleri hazırlanacak ve bu süreç çok yakında başlayacak.

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Atabey 4. etap sanayi bölgesinde yürüttüğü süreç hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Şehrin sanayi kapasitesini artıracak olan ve 1,5 milyon metrekarelik devasa bir alan üzerine inşa edilecek projede önemli bir aşama olan tapu işlemleri tamamlandı. Alanın tapuları kısa sürede organize sanayi bölgesi yönetimine devredildi. Artık altyapı ve inşaat sürecinin hız kazanabilmesi için Bakanlıktan gelecek imar planı onayı beklenirken, bu onayın yaklaşık bir ay içerisinde çıkması öngörülüyor.Bölgedeki çalışmaların son sürat devam ettiğini kaydeden Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Marılcu, imar onay sürecinin neden titizlikle beklendiğini açıkladı. Geçtiğimiz ay tapuyu teslim aldıklarını belirten Başkan Marılcu, "İmar onayından sonra 'bismillah' başlayacağız. İmar onayı olmadan başlasak, yarın imarda bir hata çıkarsa yaptığımız masraflar boşa gitmesin diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Yeni sanayi bölgesinde inşa edilecek yapılar için Ispartalı yerel firmalara büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Bölgede 400 metrekare, 800 metrekare ve 1000 metrekare büyüklüklerinde olmak üzere toplamda 180 adet iş yeri yapılacağı duyuruldu. Başkan Marılcu, projeyi hayata geçirirken yerel gücü kullanmak istediklerini vurgulayarak şu detayları paylaştı: