Dereboğazı'nda korkutan kaza: Sürücünün direksiyon başında uyuduğu iddia edildi

Isparta-Antalya Karayolu Dereboğazı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İddiaya göre direksiyon başında uyuyan sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Isparta-Antalya Karayolu Dereboğazı mevkiinin 25. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametine seyir halinde bulunan hafif ticari aracın sürücüsü, iddiaya göre direksiyon başında uyuyunca aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki şarampole girerek güçlükle durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçta bulunan iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Dereboğazı Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında uzun yolculuğa çıkan sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemeleri, belirli aralıklarla mola vermeleri ve yorgunluk hissettiklerinde araç kullanmaya ara vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.



