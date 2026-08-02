Küresel Piyasada Gül Yağı Rekabeti Kızışıyor: Isparta'nın Geleceği Tehlikede mi?

Küresel Piyasada Gül Yağı Rekabeti Kızışıyor: Isparta'nın Geleceği Tehlikede mi?
ISPARTA
G.Tarihi: 19.07.2026 23:18
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Küresel Piyasada Gül Yağı Rekabeti Kızışıyor: Isparta'nın Geleceği Tehlikede mi?

Dünya gül yağı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Isparta, parfüm ve kozmetik sektörünün kalbi olmaya devam ediyor. Ancak pazara yeni katılan ülkelerle birlikte rekabet giderek artıyor. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, sektördeki son gelişmeleri ve küresel rekabetin Isparta gülü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Dünya parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli ham maddelerinden biri olan gül yağı üretiminde Isparta'nın liderliği sürüyor. Verilere göre dünya genelindeki gül yağı üretiminin yüzde 65'i hala tek başına Isparta tarafından karşılanıyor. İşlenme süreci oldukça zahmetli olan ve 1 ton gül yaprağından yalnızca 250 gram elde edilebilen gül yağının kilogram fiyatı 12 bin Euro (yaklaşık 640 bin TL) seviyelerinde bulunuyor. Sektör temsilcilerinin bu yılki satışlardan beklentisi de yine kilogram başına 12 bin Euro civarında seyrediyor.

Yeni Üreticiler Pazara Dahil Oluyor

Uzun yıllar boyunca yalnızca Türkiye, Bulgaristan ve İran arasında şekillenen küresel gül yağı pazarına yeni aktörler giriş yapmaya başladı. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin de üretime dahil olması, pazardaki rekabetin dozunu artırdı. Piyasaya yeni üreticilerin girmesinin, ilerleyen yıllarda fiyatları maliyetlerin altına çekebileceği ve Isparta'nın sektördeki hakimiyetini sarsabileceği iddiaları tartışılmaya başlandı.

Gülbirlik Genel Müdürü Işıdan'dan "Kalite ve Maliyet" Vurgusu

Sektördeki son durumu ve iddiaları değerlendiren Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, rekabetin her zaman var olduğunu hatırlatarak, doğru adımlar atıldığı takdirde Isparta'nın hakimiyetini kaybetme riskinin bulunmadığını ifade etti. Işıdan'ın durum değerlendirmesindeki kritik noktalar şöyle:
  • Kalite Standartları Korunmalı: Özverili çalışmaya devam edildiği ve Isparta gülünün dünya çapında bilinen kalitesinden taviz verilmediği sürece pazar kaybı riski öngörülmüyor.
  • Girdi Maliyetlerine Dikkat: Rekabette güçlü kalabilmek için girdi maliyetlerinin çok iyi dengelenmesi ve kontrol altında tutulması gerekiyor.
  • Dış Pazar Riskleri: Diğer ülkelerdeki üreticilere sağlanabilecek devlet destekleri veya o bölgelerdeki düşük girdi maliyetleri, pazara daha ucuz ürün sunulmasına zemin hazırlayabilir. Bu durum, özellikle rakip ülkelerle olan rekabette her zaman potansiyel bir risk olarak değerlendiriliyor.
  • Üreticinin Kazancı Kritik Rol Oynuyor: Pazardaki tehlikeleri bertaraf etmenin en temel yolunun, satış fiyatlarını dengeleyerek çiftçiyi mutlu edecek, sürdürülebilir bir kar marjı sunmaktan geçtiği belirtiliyor.
Işıdan, küresel piyasada dengelerin değişebileceğine işaret ederken; kalite istikrarı ve çiftçi odaklı sürdürülebilir üretim modeliyle Isparta'nın liderliğini korumaya devam edeceğinin altını çizdi.
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