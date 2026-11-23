AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Eğirdir Gölü’nün koruma statüsü değişikliği sonrası ortaya atılan “Palau’nun çöplerinin Eğirdir’e getirileceği” iddialarını yalanlayarak, yapılan düzenlemenin mevzuattaki çelişkileri gidermeye yönelik olduğunu söyledi .

Osman Zabun’dan “Palau Çöpleri” İddialarına Sert Tepki: “En Saçma Yalan”

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Eğirdir Gölü’nün koruma statüsünde yapılan düzenlemenin ardından ortaya atılan “Palau Cumhuriyeti’nin çöplerinin Eğirdir’e getirileceği” yönündeki iddialara sert sözlerle tepki gösterdi . Isparta protokolünün muhtarlarla bir araya geldiği programda konuşan Zabun, söz konusu iddiaları “tezvirat” olarak nitelendirirken, düzenlemenin gölün menfaatine olduğunu savundu .

“Dünyada En Saçma Yalan Yarışması Yapsa Birinci Olur”

Programda yaptığı konuşmada Eğirdir Gölü’nün Isparta’nın can damarı olduğunu vurgulayan Zabun, kararname iptalinin ardından gündeme gelen iddialar karşısında şaşkınlığını dile getirdi . Zabun, tepkisini şu sözlerle ifade etti :

"Dünyada bir yarışma yapılsa, ‘En saçma yalanı kim üretebilir?’ diye bir yarışma yapılsa, inanın o yalanı üreten arkadaş tartışmasız birinci olur, birinci çıkar. Neymiş efendim; Palau’nun çöpleri Eğirdir’e gelecekmiş. Ya Palau’nun neresi olduğunu biliyor musun? Haritada nerede olduğunu bilen var mı? Palau ülkesi… Ya Palau dediğiniz yer ta Büyük Okyanus’un, o Avustralya, Yeni Zelanda bölgelerinde küçücük bir ada. Büyüklüğü bizim Gelendost’tan daha küçük."

Palau’nun nüfusunun 18 bin civarında olduğunu hatırlatan Zabun, onlarca yıllık çöpün binlerce kilometre uzaklıktan gemiyle taşınmasının ne fiziki ne de ekonomik olarak mümkün olmadığını belirtti . Zabun, "O adam o çöpü oradan buraya getirene kadar o harcayacağı parayla o çöpü buhar eder, buhar. Böyle bir yalan olabilir mi ya? Böyle bir tezvirat olabilir mi?" diyerek, bu iddiaları ortaya atan “ileri zekalı, akademisyen geçinen tipler” olduğunu öne sürdü .

“Amaç Tek Mevzuat ve Çelişkinin Önlenmesi”

Eğirdir Gölü’yle ilgili yapılan düzenlemeyi de anlatan Zabun, göl aynası ve çevresindeki koruma alanlarına ilişkin yönetmelikler arasındaki çelişkinin giderilmesinin hedeflendiğini söyledi . Gölde mutlak koruma alanı ile hassas korunacak alan düzenlemelerinin aynı şeyi ifade ettiğini, ancak iki farklı yönetmeliğin çelişen maddelerinin hukuki açıdan gölün aleyhine yorumlanabilecek sonuçlar doğurabileceğini kaydetti .