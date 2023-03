İftar Çadırında Binlerce Kişi Birlikte Oruç Açıyor

Isparta Belediyesi'nin İftar Çadırı Birlik ve Beraberliği Sağlıyor

Isparta Belediyesi, Ramazan ayında Belediye Kültür Merkezi ve bir cami arasında kurduğu iftar çadırında, her gün binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Ramazan ayının yedinci gününde de vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar çadırında oruçlarını açtı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, iftar öncesinde sıraya girerek yemeklerini aldılar ve vatandaşlarla bir araya geldiler. İftar çadırında, Mekke Kur’an Kursu öğrencileri tarafından ilahi dinletisi sunuldu. Başkan Başdeğirmen, öğrencilerle bir araya gelerek, onları tebrik etti.Binlerce vatandaş, akşam ezanının okunmasıyla birlikte hep birlikte oruçlarını açtı. İftar sonrası Başdeğirmen çifti, çocuklarla da yakından ilgilendiler ve gençlerle fotoğraf çektirdiler.Isparta Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırı, her yaş grubundan ve her kesimden insanı aynı sofrada bir araya getirerek, Ramazan ayının ruhunu yaşatıyor.