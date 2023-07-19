Isparta’dan TÜBİTAK Fen Lisesine 2 Öğrenci

Isparta olarak 2023 LGS sınavında 6 öğrencimizin Türkiye birincisi olması göğsümüzü kabartmıştı. Öğrencilerimizden Isparta eğitimini mutlu eden gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu Isparta Merkez Ülkü Ortaokulu öğrencilerinden Hasan Buğrahan YAVUZ ve Eren DÖNMEZ’in Türkiye çapında %1’lik dilimden öğrenci alan TÜBİTAK Fen Lisesine kayıt yaptırmaları oldu.%1’lik dilime giren öğrencilerden TÜBİTAK Fen Lisesine başvuranlar kayıt öncesi yetenek sınavında da başarılı olmaları bekleniyor. Bu yıl 2146 öğrencinin kayıt için başvurduğu okulun yetenek sınavında 9 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilirken öğrencilere 30 Fen, 10 Matematik, 10 Bilgisayar olmak üzere toplam 50 soru yöneltildi.Bu yıl toplam 90 öğrencinin alınacağı TÜBİTAK Fen Lisesine yerleşen Merkez Ülkü Ortaokulu öğrencileri Hasan Buğrahan YAVUZ ve Eren DÖNMEZ ile birlikte toplam Ispartalı öğrenci sayısı 3’e yükseldi.Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor, başarılarında emekleri geçenleri tebrik ediyoruz.