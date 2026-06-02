Üreten ve Öğrenen Isparta'da Renkli Başlangıç

ISPARTA
G.Tarihi: 02.06.2026 15:31
Üreten ve Öğrenen Isparta'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Başladı
Isparta'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlenen programla başladı. Kent, yaygın eğitime katılım oranında Türkiye ortalamasını geride bırakırken, kursiyerlerin hazırladığı eserler büyük beğeni topladı.

Isparta'da hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Hafta kapsamında açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Resimden el sanatlarına, takı tasarımından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışma sergilenirken, ortaya çıkan eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, öğrenmenin belirli bir yaşla sınırlı olmadığını belirterek bireyin yaşamı boyunca kendisini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Halk eğitimi faaliyetlerinin sosyal hayata katkı sunduğunu ifade eden Ertekin, kursların bireylerin hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal çevre edinmelerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ise kentte yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı. Ocak, dönem içerisinde 2 bin 996 kurs açıldığını, bu kurslardan yaklaşık 55 bin vatandaşın faydalandığını ve toplam 482 bin saat eğitim gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca 205 usta öğreticinin görev aldığı çalışmalarda Isparta'nın yüzde 12,5'lik katılım oranıyla Türkiye ortalaması olan yüzde 9'un üzerine çıktığını ifade etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Celal Özan da hayat boyu öğrenmenin bireylerin özgüvenini artıran, üretkenliğini destekleyen ve sosyal yaşama katılımını güçlendiren önemli bir süreç olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından kursiyerlerin hazırladığı müzik dinletisi katılımcılardan beğeni topladı. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri stantları gezerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.

 

 

