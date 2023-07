Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: TMO Alım Bürosu Açılması Talep Etti

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta'da Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Alım Bürosu açılmasını talep etti. Selçuk, Isparta'da alım bürosunun olmaması nedeniyle üreticilerin mağduriyet yaşadığını savunarak çiftçilerin TMO'nun alım bürosuyla ilgili beklentilerini dile getirdi.

Isparta'da üretilen mahsullerini daha düşük fiyattan tüccarlara satmak zorunda kalan çiftçilerin mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Selçuk, Isparta vekillerinden TMO'nun Isparta'da bir ajans veya şube açılması için desteklerini beklediklerini ifade etti. Ispartalı çiftçilerin ürettikleri ürünlerin tarlada kalmaması ve borçlarını ödeyebilmek için acilen bir alım bürosunun açılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, her geçen yıl artan üretim hacmiyle birlikte Isparta'da TMO'nun açılmasını talep etti.



Kaynak: Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk'un açıklamalarından derlenmiştir.