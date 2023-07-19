Isparta^da Yavru Leylek Yuvasından Düştü!

Isparta'da Yuvasından Düşen Yavru Leylek İtfaiye Yardımıyla Yeniden Yuvasına Kavuştu

Şarkikaraağaç ilçe merkezindeki bir elektrik direğindeki 3 yavru leylekten biri düşerek annesinden ayrı kaldı. Yuvasından düştükten sonra yara almayan yavru leyleği fark eden ilçe sakinleri durumu Şarkikaraağaç Belediyesi'nin itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru leyleği yeniden yuvasına koymak için bir operasyon başlattı.

İtfaiye ekipleri, yavru leyleği başarılı bir şekilde yakaladıktan sonra itfaiyenin sepetine yerleştirdi. Ekipler, yaklaşık 10 metre yükseklikteki yuvaya ulaşarak yavru leyleği tekrar yuvasına bıraktı. Bu sayede yavru leylek annesiyle yeniden bir araya geldi.



