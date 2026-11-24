Isparta’da Yurt Lig heyecanı başladı: 5 yurttan 110 katılımcı sahada

Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurt Lig müsabakaları başladı. Beş farklı yurttan 110 sporcu ve idarecinin katıldığı organizasyon, öğrencileri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturuyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda barınan üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Yurt Lig müsabakaları, Tarık Söyleyici Spor Kompleksi’nde başladı. Beş farklı yurttan toplam 110 sporcu ve idarecinin yer aldığı organizasyon, kentte spor heyecanını artırdı.

Dört branşta mücadele

YURTLİG 2026-2027 sezonu kapsamında Isparta’da basketbol, voleybol, futbol ve masa tenisi branşlarında müsabakalar düzenleniyor. Öğrenciler, farklı branşlarda yeteneklerini sergilerken aynı zamanda takım ruhu ve dayanışma içerisinde mücadele etme fırsatı buluyor.

Beş gün boyunca sürecek

Tarık Söyleyici Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen organizasyonun beş gün boyunca devam etmesi planlanıyor. Karşılaşmalarda rekabetin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve fair-play anlayışının ön plana çıkması hedefleniyor.

Yurt Lig organizasyonlarıyla öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve farklı yurtlarda kalan gençler arasındaki sosyal bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar dilerken sporseverleri de karşılaşmaları takip etmek üzere Tarık Söyleyici Spor Kompleksi’ne davet etti.