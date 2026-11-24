Isparta Petek Sanayi Sitesi’nde park halindeki araç yandı

Isparta Petek Sanayi Sitesi’nde park halinde bulunan hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede sardığı araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Isparta’da Petek Sanayi Sitesi’nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek aracı sarması üzerine bölgedeki esnaf ve vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay, Petek Sanayi Sitesi 3303 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sararken, yükselen yoğun duman çevrede endişeye neden oldu.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler, çevredeki diğer araçlara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.







