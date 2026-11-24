Isparta’da deprem simülasyon tırı üç gün boyunca eğitim verecek

Isparta’da afet bilincini artırmaya yönelik önemli bir etkinlik düzenleniyor. AFAD tarafından kente getirilecek Deprem Simülasyon Tırı, 26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşları ve öğrencileri ağırlayacak. Katılımcılar, deprem anında yapılması gereken doğru davranışları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), deprem başta olmak üzere afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Deprem Simülasyon Tırı, Isparta’da üç gün boyunca eğitim faaliyetinde bulunacak.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, 26, 27 ve 28 Kasım 2026 tarihlerinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek. Simülasyon tırı, belirtilen tarihlerde vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açık olacak.

Deprem anında doğru davranışlar uygulamalı anlatılacak

Etkinlikte katılımcıların deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Simülasyon deneyimiyle deprem sırasında panik yerine doğru davranışların benimsenmesi ve afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

AFAD’ın benzer eğitim çalışmalarında deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem sırasında uygulanacak doğru davranışlar ve afet sonrasında yapılması gerekenler ele alınıyor. Özellikle deprem anında hayat kurtarıcı öneme sahip olan “Çök-Kapan-Tutun” hareketi uygulamalı eğitimlerin temel başlıkları arasında yer alıyor.

Öğrenciler ve vatandaşlar davetli

Üç gün sürecek etkinliğin, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kesimde afet bilincinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Öğrenciler ve vatandaşlar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulacak Deprem Simülasyon Tırı’nı ziyaret ederek deprem konusunda uygulamalı eğitim alma imkânı bulacak.

Afetlere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlatacak etkinlikle