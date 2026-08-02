Isparta’da YKS 2026 Başarısı: İlk 5 Bindeki Öğrenci Sayısı %44 Arttı!

Sınav Maratonuna 20 Binden Fazla Aday Katıldı

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk oturuma 12.245 aday katıldı.

20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk oturuma katıldı. Alan Yeterlilik Testi (AYT): 21 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen ikinci oturuma 8.139 aday katıldı.

21 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen ikinci oturuma katıldı. Toplam Başvuru: İki oturum toplamında Isparta’dan 20.384 sınav başvurusu alındı.

Türkiye Dereceleri ve İlk 5 Bindeki Büyük Sıçrama

"21 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre ilimizde sınava giren 12. sınıf öğrencilerimizden ikisi Türkiye genelinde ilk 100'e girdi. Ayrıca 100 ile 5.000 sıralaması aralığında toplamda 84 öğrencimiz yer almaktadır.

2025 yılı ile 2026 yılını kıyaslayacak olursak; 2025 YKS sonuçlarında ilk 5.000'e giren öğrenci sayımız 58 iken, 2026 yılında bu oran %44 artışla 84'e yükselmiştir. Bu ilimiz için büyük bir başarıdır."

"Tercih Sürecinde Tüm Öğrencilerimize Başarılar Diliyorum"

2026 YKS maratonunun tamamlanmasının ardından ÖSYM, sınav sonuçlarını 21 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açtı. Isparta genelinden toplam 20.384 adayın başvuru yaptığı zorlu sınav maratonunda elde edilen dereceler, kentte büyük sevinç yarattı.Sınav oturumlarına ilişkin istatistiki verileri paylaşan RAM Müdürü Baki Çetin, Isparta’daki katılım sayılarını şu şekilde detaylandırdı:Isparta’da eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin elde ettiği bireysel başarılar dikkat çekti. Açıklanan sonuçlara göre kentteniçerisine girme başarısı gösterdi.Başarı tablosunun genel hatlarını değerlendiren Baki Çetin, 100 ile 5.000 sıralaması arasında toplamyer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:Açıklamasında tercih dönemine giren tüm adaylara ve ailelerine de seslenen RAM Müdürü Baki Çetin, öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda en doğru bölümlere yerleşmeleri temennisinde bulunarak adaylara başarılar diledi.