Isparta’da YKS 2026 Başarısı: İlk 5 Bindeki Öğrenci Sayısı %44 Arttı!

Isparta’da YKS 2026 Başarısı: İlk 5 Bindeki Öğrenci Sayısı %44 Arttı!
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2026 22:10
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Isparta’da YKS 2026 Başarısı: İlk 5 Bindeki Öğrenci Sayısı %44 Arttı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Isparta, başarı çıtasını bu yıl da yukarı taşıdı. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Baki Çetin, il genelinde kitlesel ve bireysel başarıda belirgin bir artış yaşandığını belirterek, ilk 5.000'e giren öğrenci sayısının geçen yıla oranla %44 artışla 58’den 84’e yükseldiğini açıkladı.
2026 YKS maratonunun tamamlanmasının ardından ÖSYM, sınav sonuçlarını 21 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açtı. Isparta genelinden toplam 20.384 adayın başvuru yaptığı zorlu sınav maratonunda elde edilen dereceler, kentte büyük sevinç yarattı.

Sınav Maratonuna 20 Binden Fazla Aday Katıldı

Sınav oturumlarına ilişkin istatistiki verileri paylaşan RAM Müdürü Baki Çetin, Isparta’daki katılım sayılarını şu şekilde detaylandırdı:
  • Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk oturuma 12.245 aday katıldı.
  • Alan Yeterlilik Testi (AYT): 21 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen ikinci oturuma 8.139 aday katıldı.
  • Toplam Başvuru: İki oturum toplamında Isparta’dan 20.384 sınav başvurusu alındı.

Türkiye Dereceleri ve İlk 5 Bindeki Büyük Sıçrama

Isparta’da eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin elde ettiği bireysel başarılar dikkat çekti. Açıklanan sonuçlara göre kentten 2 öğrenci Türkiye genelinde ilk 100 içerisine girme başarısı gösterdi.
Başarı tablosunun genel hatlarını değerlendiren Baki Çetin, 100 ile 5.000 sıralaması arasında toplam 84 öğrencinin yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"21 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre ilimizde sınava giren 12. sınıf öğrencilerimizden ikisi Türkiye genelinde ilk 100'e girdi. Ayrıca 100 ile 5.000 sıralaması aralığında toplamda 84 öğrencimiz yer almaktadır.
2025 yılı ile 2026 yılını kıyaslayacak olursak; 2025 YKS sonuçlarında ilk 5.000'e giren öğrenci sayımız 58 iken, 2026 yılında bu oran %44 artışla 84'e yükselmiştir. Bu ilimiz için büyük bir başarıdır."

"Tercih Sürecinde Tüm Öğrencilerimize Başarılar Diliyorum"

Açıklamasında tercih dönemine giren tüm adaylara ve ailelerine de seslenen RAM Müdürü Baki Çetin, öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda en doğru bölümlere yerleşmeleri temennisinde bulunarak adaylara başarılar diledi.
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