Isparta'da Önemli Açıklama: Ehliyeti İptal Edilenler Sıfırdan Başlayacak!

TBMM'den Geçti: Aday Sürücülere Sıkı Denetim ve Yeni Kurallar Geliyor

Aday Sürücülükte "Sıfır Tolerans" Dönemi

Alkollü Araç Kullanımı: Araç türüne bakılmaksızın 0.20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi,

Araç türüne bakılmaksızın alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi, Ceza Puanı Sınırı: Trafik kurallarını ihlal ederek 75 ceza puanı sınırının aşılması,

Trafik kurallarını ihlal ederek sınırının aşılması, Ağır İhlaller: Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ağır bir ihlalin yapılması,

Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ağır bir ihlalin yapılması, Kural İhlali Tekrarı (3 Kez): Dönüş kurallarına uymama, yayalara ilk geçiş hakkını vermeme veya emniyet kemeri/kask gibi koruyucu sistemleri kullanmama yükümlülüğünün 3 kez ihlal edilmesi.

Ehliyeti İptal Edilenler Sıfırdan Başlayacak

"Kurallara uymayarak aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar direksiyon başına geçebilmeleri için öncelikle psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir bir sağlık belgesi almaları zorunlu tutulacak.

Bu sağlık muayenelerinden başarıyla geçenler, kesilen idari para cezalarının tamamını ödedikten ve varsa bekleme sürelerini tamamladıktan sonra sürücü kurslarına sıfırdan kayıt olabilecekler. Adayların kurs eğitimlerine eksiksiz devam etmeleri ve yapılacak sınavlarda yeniden başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları şart koşulacak."

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önceki iptal kararı doğrultusunda hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adımı geride bırakan düzenleme, trafikteki yeni sürücülerin sorumluluklarını artırıyor.Konuya ilişkin detayları paylaşan Isparta Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, hem ilk defa sürücü belgesi alanların hem de ehliyeti herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananların, belgenin alındığı tarihten itibarenolarak kabul edileceğini vurguladı.Yeni yasayla birlikte 2 yıllık aday sürücülük sürecinde sürücülerin hata payı düşürülerek trafik denetimleri sıkılaştırılıyor. Bu dönemde yapılacak kritik hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak ve ehliyetin tamamen iptal edilmesine yol açacak.Isparta Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ'ın aktardığı bilgilere göre, aşağıdaki ihlallerden herhangi birini gerçekleştiren aday sürücülerin belgeleri elinden alınacak:Aday sürücülük süresince kurallara uymayarak belgesi iptal edilen kişilerin yeniden direksiyon başına geçebilmesi ise oldukça katı şartlara bağlandı.Başkan Mehmet Yücedağ, sürücü belgesi iptal edilen kişilerin izlemesi gereken aşamalı süreci şu sözlerle özetledi:Yeni düzenleme ile birlikte trafikte can ve mal güvenliğinin artırılması, özellikle direksiyon başına yeni geçen sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde riayet etmesinin sağlanması hedefleniyor.