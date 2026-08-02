Isparta'da Önemli Açıklama: Ehliyeti İptal Edilenler Sıfırdan Başlayacak!

Isparta'da Önemli Açıklama: Ehliyeti İptal Edilenler Sıfırdan Başlayacak!
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2026 22:10
99042 Okunma
0

TBMM'den Geçti: Aday Sürücülere Sıkı Denetim ve Yeni Kurallar Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni torba kanun teklifiyle birlikte aday sürücülere yönelik trafik kuralları ve yaptırımlar yeniden düzenlendi. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 2 yıllık aday sürücülük sürecinde kural ihlali yapanların ehliyetleri doğrudan iptal edilecek. İptal sonrası ehliyetini tekrar almak isteyenleri ise psikiyatri muayenesinden sıfırdan sürücü kursuna uzanan zorlu bir süreç bekliyor.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önceki iptal kararı doğrultusunda hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adımı geride bırakan düzenleme, trafikteki yeni sürücülerin sorumluluklarını artırıyor.
Konuya ilişkin detayları paylaşan Isparta Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, hem ilk defa sürücü belgesi alanların hem de ehliyeti herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananların, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edileceğini vurguladı.

Aday Sürücülükte "Sıfır Tolerans" Dönemi

Yeni yasayla birlikte 2 yıllık aday sürücülük sürecinde sürücülerin hata payı düşürülerek trafik denetimleri sıkılaştırılıyor. Bu dönemde yapılacak kritik hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak ve ehliyetin tamamen iptal edilmesine yol açacak.
Isparta Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ'ın aktardığı bilgilere göre, aşağıdaki ihlallerden herhangi birini gerçekleştiren aday sürücülerin belgeleri elinden alınacak:
  • Alkollü Araç Kullanımı: Araç türüne bakılmaksızın 0.20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi,
  • Ceza Puanı Sınırı: Trafik kurallarını ihlal ederek 75 ceza puanı sınırının aşılması,
  • Ağır İhlaller: Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ağır bir ihlalin yapılması,
  • Kural İhlali Tekrarı (3 Kez): Dönüş kurallarına uymama, yayalara ilk geçiş hakkını vermeme veya emniyet kemeri/kask gibi koruyucu sistemleri kullanmama yükümlülüğünün 3 kez ihlal edilmesi.

Ehliyeti İptal Edilenler Sıfırdan Başlayacak

Aday sürücülük süresince kurallara uymayarak belgesi iptal edilen kişilerin yeniden direksiyon başına geçebilmesi ise oldukça katı şartlara bağlandı.
Başkan Mehmet Yücedağ, sürücü belgesi iptal edilen kişilerin izlemesi gereken aşamalı süreci şu sözlerle özetledi:
"Kurallara uymayarak aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar direksiyon başına geçebilmeleri için öncelikle psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir bir sağlık belgesi almaları zorunlu tutulacak.
Bu sağlık muayenelerinden başarıyla geçenler, kesilen idari para cezalarının tamamını ödedikten ve varsa bekleme sürelerini tamamladıktan sonra sürücü kurslarına sıfırdan kayıt olabilecekler. Adayların kurs eğitimlerine eksiksiz devam etmeleri ve yapılacak sınavlarda yeniden başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları şart koşulacak."
Yeni düzenleme ile birlikte trafikte can ve mal güvenliğinin artırılması, özellikle direksiyon başına yeni geçen sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde riayet etmesinin sağlanması hedefleniyor.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı